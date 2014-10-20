به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی ظهر دوشنبه در کارگروه اقتصادی روستاهای استان کرمانشاه از اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان در استان کرمانشاه خبرداد.



وی افزود: توسعه در روستاها از مهمترین موضوعاتی است که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد و با توسعه روستاها شاهد کاهش مهاجرت و همچنین رونق اقتصادی خواهیم بود.



بالایی تصریح کرد: توسعه همه‌جانبه در روستاها نیازمند همکاری و همراهی شوراهای اسلامی روستایی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها است و استفاده از ظرفیت این بخش‌ها قدم مثبتی در راستای توسعه خواهد بود.



وی بار دیگر به طرح مشارکت اقتصادی روستائیان اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف حضور روستاییان در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای درآمد آنان اجرا می‌شود.



مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه افزود: روستاییان می‌توانند در قالب طرح اقتصاد مشارکتی با تأمین سهم آورده خود از محل یارانه نقدی، تسهیلات ارزان‌قیمت را از طریق بانک‌های عامل دریافت کنند.



وی اجرای این طرح را راهی موثر برای توسعه روستاها برشمرد و گفت: باید با اجرای این طرح و جلب مشارکت روستائیان صفر تا 100 چرخه تولید را به روستاها باز گردانیم.



وی با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در روستاها گفت: برای رفع این مشکلات ابتدا باید این مشکلات دیده شوند.



وی تصریح کرد: از جمله عوامل عدم سرمایه‌گذاری روستائیان نداشتن دانش کافی، نرسیدن سود این سرمایه گذاری به دست روستاییان و نبود منبعی برای تامین آورده این سرمایه گذاری است.



وی با بیان اینکه در طرح توسعه اقتصادی روستاها از سوی کشور مباحثس تدوین شده است که از آنجمله می توان به مصوب شدن دو هزار میلیارد تومان در قالب این طرح برای توسعه اقتصادی روستاها اشاره کرد که از محل یارانه بخش تولید است.



بالایی گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان بانک عامل این طرح معرفی شده و چون اکثر روستاییان آورده ای برای سرمایه گذاری در طرح توسعه اقتصادی ندارند، قرار است یک سوم سهم یارانه هر فرد به عنوان آورده در نظر گرفته شود و خود کارت یارانه به عنوان سند باشد، حتی برای افرادی که از دریافت یارانه انصراف داده اند نیز این تصمیم قابل اجراست.



وی افزود: طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلفی از جمله تولید، خدمات، بازرگانی، صنعتی، معدنی و ... است و کلیه روستاییان مناطق کمتر توسعه یافته و حتی افراد شهری داوطلب نیز می توانند از این طرح بهره مند شوند.



مدیرکل روستاهای استانداری ادامه داد: برای تحقق این طرح می‌توان از ظرفیت های موجود روستاها استفاده و آنها را ساماندهی کرد.



وی با اشاره به همایش روز روستا که در کشور برگزار شد، تاکید کرد: حضور رئیس جمهور و معاونین ایشان در این همایش نشان دهنده رسیدن به یک ادبیات مشترک برای توسعه روستاها است.