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۲۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

حجت الاسلام شعبانی خبر داد:

ثبت نام 2500 روحانی برای اعزام به بقاع متبرکه در دهه اول محرم

ثبت نام 2500 روحانی برای اعزام به بقاع متبرکه در دهه اول محرم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه از ثبت نام 2500 روحانی برای اعزام به بقاع متبرکه سراسر کشور در دهه اول محرم خبر داد.

حجت الاسلام احمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اداره کل اعزام مبلغ به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع) اقدام به اعزام مبلغان به سراسر کشور و بقاع متبرکه کرده است.

وی ادامه داد: مبلغان در ابتدا به بقاع متبرکه و سپس به مساجد و نقاط محروم اعزام می‌شوند.

مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: تاکنون بیش از 2 هزار و 500 نفر برای اعزام ثبت نام کرده‌اند و ثبت نام همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: ثبت نام برای اعزام مبلغان در ایام محرم تا 30 مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام شعبانی گفت: اعزام مبلغان از روز اول محرم آغاز شده و تا 15 آبان ماه نیز در بقاع متبرکه سراسر کشور حضور می‌یابند.

وی بیان کرد: مبلغان در منبر و با نصب خیمه‌های معرفت در بخش‌های مختلف از قبیل بخش مشاوره، پاسخ به شبهات، پاسخ به مسائل شرعی، کارگروه کودک و نوجوان به فعالیت می‌پردازند.

مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در نقاطی که خیمه‌های معرفت نصب می‌شود سه روحانی اعزام می‌شوند.

وی بیان کرد: در قم تاکنون 30 روحانی ثبت نام کرده‌اند که به بقاع شاخص قم اعزام می‌شوند.

حجت الاسلام شعبانی گفت: کتاب آموزه‌های عاشورایی در اختیار مبلغان به منظور ارتقای سطح علمی مبلغان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت نیز برای مبلغان در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 2392783

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