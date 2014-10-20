ثبت نام 2500 روحانی برای اعزام به بقاع متبرکه در دهه اول محرم

حجت الاسلام احمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اداره کل اعزام مبلغ به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع) اقدام به اعزام مبلغان به سراسر کشور و بقاع متبرکه کرده است.
وی ادامه داد: مبلغان در ابتدا به بقاع متبرکه و سپس به مساجد و نقاط محروم اعزام میشوند.
مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: تاکنون بیش از 2 هزار و 500 نفر برای اعزام ثبت نام کردهاند و ثبت نام همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: ثبت نام برای اعزام مبلغان در ایام محرم تا 30 مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام شعبانی گفت: اعزام مبلغان از روز اول محرم آغاز شده و تا 15 آبان ماه نیز در بقاع متبرکه سراسر کشور حضور مییابند.
وی بیان کرد: مبلغان در منبر و با نصب خیمههای معرفت در بخشهای مختلف از قبیل بخش مشاوره، پاسخ به شبهات، پاسخ به مسائل شرعی، کارگروه کودک و نوجوان به فعالیت میپردازند.
مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در نقاطی که خیمههای معرفت نصب میشود سه روحانی اعزام میشوند.
وی بیان کرد: در قم تاکنون 30 روحانی ثبت نام کردهاند که به بقاع شاخص قم اعزام میشوند.
حجت الاسلام شعبانی گفت: کتاب آموزههای عاشورایی در اختیار مبلغان به منظور ارتقای سطح علمی مبلغان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت نیز برای مبلغان در نظر گرفته شده است.
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