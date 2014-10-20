به گزارش خبرگزاری مهر، منصور اعتصامی در دومین همایش سراسری بازرسی مدیرعامل و رؤسا و کارشناسان ارشد بازرسی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور اظهار کرد: فعالیت نظارتی و کنترلی در سازمان باید منطقی و متناسب باشد و در صورتی که حوزه‌های نظارتی از قبیل بازرسی و کنترل سازمانی، عملکرد مناسبی نداشته باشد، امکان بروز مشکلات اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی در ادامه بر لزوم توجه به ساختار مناسب در حوزه بازرسی و نظارت تأکید کرد و افزود: ساختارهای نظارتی در صورتی می‌توانند پاسخگوی نیازها باشند و به وظایف خود عمل کنند که بر اساس مطالعه و بررسی شکل گرفته باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی فعالیت‌های فرهنگی را در کنار بازرسی و نظارت شروط لازم و کافی برای رفع مشکلات و به حداقل رساندن تخلفات دانست و اذعان داشت: اقدامات و برنامه‌های مربوط به فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی رافع مسئولیت بازرسی نیست و این تصور که می‌توانیم از طریق فرهنگ‌سازی، تخلف زدایی جامع کنیم بی‌معناست و انواعی از اهرم‌های کنترلی باید وجود داشته باشد تا زمینه‌های تخلف کاهش یابد.

اعتصامی با بیان اینکه بسیاری از تخلفات و خطاها ناشی از ناآگاهی از مقررات است گفت: در این راستا برای آگاه سازی جامعه از قوانین و مقررات باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم و قوانین و مقررات باید برای اقشار گوناگون جامعه توضیح داده شود که البته ساده و قابل فهم عامه کردن قوانین نیز از ضرورت‌های قطعی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، بازرسی را موضوعی نیازمند استمرار و تذکر دائم دانست و گفت: نقش موثر پیشگیری از جرم نیز باید در وظایف بازرسان مورد توجه باشد.

اعتصامی بر لزوم شفاف سازی دامنه صلاحیت‌ها و اختیارات بازرسان تأکید و اظهار کرد: حیطه اختیارات بازرسی تنها مربوط به مسائل مالی و اخلاقی نیست و کنترل و نظارت مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز می‌تواند در دستور کار بازرسان قرار گیرد.

وی ادامه داد: نوع برخورد با شرکای اجتماعی نیز ممکن است نیازمند تذکر باشد و بازرسی می‌تواند در این امر نیز تأثیرگذار باشد.