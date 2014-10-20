برخی دعوت برای حضور در جلسات همگرایی اصولگرایان را نپذیرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در اجلاس دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سالگرد مرحوم حاج حبیب الله عسکراولادی درباره خصوصیات وی اظهار داشت: ایشان هیچگاه از من مبارزاتی خود دم نمی زد. تدین، تخلق به اخلاق اسلامی، تدبر و تفکر در امور سه خصلت برجسته آن استاد بزرگ بود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نشست اخیر همگرایی اصولگرایان بیان داشت: جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تقوی قبل از بستری شدن حضرت آیت الله مهدوی کنی درباره همگرایی اصولگرایان با ایشان صحبت می کنند که آیت الله مهدوی می گویند من قصد ندارم در این کار دخالت کنم اما کار شما برای همگرایی اصولگرایان خوب است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: جلساتی که جناب آقای تقوی برگزار می کنند انتخاباتی نیست بلکه هدف اصلی‌اش حرکت به سمت همگرایی اصولگرایان است و بدیهی است همگرایی بین اصولگرایان در همه امور سیاسی من جمله انتخابات اثر خود را خواهد داشت.

حبیبی در ادامه بیان داشت: نکته مهم در جلسات جناب آقای تقوی این است که وی سعی کرده از همه سلیقه های اصولگرایی دعوت کنند که برخی این دعوت را پذیرفته و برخی نپذیرفته اند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص کیفیت جلسات همگرایی که با دعوت جناب آقای تقوی برگزار می‌شود بیان داشت: این جلسه در کار خود تاکنون موفق بوده است.

وی تاکید کرد: اصولگرایان باید از خود این سوال را بپرسند که آیا راهی جز ائتلاف داریم، ما ناچار از ائتلاف در اردوگاه اصولگرایی هستیم و نباید بگذاریم رقبا میان اصولگرایان اختلاف ایجاد کنند از این رو باید از هر سخنی که ایجاد تفرقه می کند پرهیز کرد.

