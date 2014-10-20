به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی در مراسم افتتاح فاز جدید بیمارستان جدید ۲۲۰ تختخوابی جمعیت هلال‌احمر ایران در دوبی گفت: در جهان امروز دستیابی به اهداف اساسی و بشردوستانه جمعیت‌های ملی فقط با همدلی و همیاری ملت ها و تعامل اندیشه ها برای این هدف مشترک ممکن خواهد بود.

وی با اظهار امیدواری نسبت به این که آغاز فعالیتهای نوین در بیمارستان ایرانیان دبی، فرصت مناسبی برای دستیابی به اهداف بشردوستانه باشد، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر ایران در تداوم مسیر پیشرفت و توسعه خدمات رسانی به بشریت بر آن شده است تا علاوه بر ارائه خدمات درمانی و امدادرسانی با هدف توسعه سلامت انسانها و افزایش ایمنی آنها، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: برای دستیابی به این اهداف نه فقط ارتقای مراکز درمانی هلال احمر ایران و مجهز کردن آنها به آخرین دانش و تکنولوژی روز ضروری است بلکه مشارکت فعال در تحقیقات علمی نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که جمعیت هلال‌احمر ایران همواره تلاش کرده است تا همسو با ارزشهای اصلی خود که از جمله برطرف کردن آلام انسانها بدون توجه به نژاد و رنگ است، حرکت کند، اظهار کرد: به علاوه آگاهیم که از اهداف اصلی هلال‌احمر امارات همکاری موثر و خلاق با سایر سازمانهای بشردوستانه و خیریه است و امروز هم شاهدیم که همکاری این دو جمعیت ملی نمونه بارزی از موفقیت‌ها در جهت توسعه خدمات بشردوستانه است.