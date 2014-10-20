هاشم یکه زارع در گفتگو با مهر گفت: طراح برجسته آلمانی (واوا را) به عنوان یک فرد صاحب تجربه در بحث‌های کلان خودرو به خصوص طراحی به عنوان مشاور به مجموعه ایران خودرو اضافه می‌شود، ضمن اینکه قرار است ظرف دو هفته ای که در ایران حضور دارد، پیشنهادات ایران خودرو را بررسی کرده و در صورت توافق در این مجموعه مشغول به کار شود.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: او بعد از کسب اطلاعات و شناخت از ایران خودرو به آلمان برمی گردد و در آینده‌ای نزدیک با یک تیم به ایران برخواهد گشت که این افراد در کنار تیم ایران خودرو و دستیاران ایرانی برای تولیدات آینده این گروه صنعتی برنامه ریزی می‌کنند.

یکه زارع، طراحی خودرو شامل طراحی بدنه، قوای محرکه، سیستم الکترونیکی، سیستم تعلیق و تزئینات خودرو را از موضوعاتی عنوان کرد که با طراح آلمانی مذاکره خواهد شد.

وی تصریح کرد: ظرف سه تا چهار سال آتی که ایران خودرو، خودروساز خواهد شد، تمام تلاش این است که بتوان از این تیم مجرب "ایرانی- آلمانی" نهایت بهره برداری را صورت داد.

یکه زارع اظهار داشت: این فرد خارجی به استخدام ایران خودرو درخواهد آمد و این در شرایطی است که افرادی در دنیا وجود دارند که تجارب بسیار بالایی داشته و با توجه به تجربیات خود در بخش‌های مختلف در کنار تیم ایرانی مجرب از ایران خودرو و با تکیه بر توان داخلی در جهت پیشبرد اهداف ایران خودرو گام برخواهند داشت.

به گفته وی، "واو را" طراحی یکی از خودروهای زیبای یک خودروساز تراز اول آلمان را انجام داده است.