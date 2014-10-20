به گزارش خبرنگار مهر، از مجموعه گفتمان های دینی حوزه و دانشگاه ظهر دو شنبه با حضور 600 نفر از دانشجویان و طلاب مدارس علمیه مشهد با موضوع سبک زندگی ایرانی و اسلامی برگزار شد.

استاد حوزه و دانشگاه در کشور؛ در گفتمان دینی در جمع طلاب حوزه های علمیه مشهد و دانشجویان دانشکده بهداشت و دانشگاه فرهنگیان هاشمی نژاد مشهد اظهار کرد: در بهره گیری از سبک زندگی ایرانی اسلامی سه مسئله دارای اهمیت است، شناخت سبک زندگی دینی، آشنایی با سنت های ملی وایرانی و سپس بررسی اینکه چگونه می شود یک مسلمان ایرانی و آشنا به مسائل روز و همپای پیشرفت ها باشیم.

به عقیده حجت الاسلام حمید وحیدی، یک جوان دانشجو و طلبه می تواند سبک دینی را در زندگی خود اجرا کند و در عین حال سنت های ملی و پیشرفت ها روز را نیز در زندگی اش داشته باشد.

وی تاکید کرد: در سبک زندگی اسلامی هیچ بن بستی وجود ندارد و اسلام برای همه مراحل زندگی انسان راهکار ارائه کرده و حرفی برای گفتن دارد.

حجت الاسلام وحیدی گفت: به نظر می رسد مشکلات امروز زندگی در میان خانواده های ایرانی از عدم بهره گیری از سنت های اسلامی سرچشمه می گیرد و باید پیرامون راهکارهای دینی برای تشکیل یک زندگی خوشبخت چاره اندیشی شود.

وی به تفسیرهای غلط از دستورات اسلام در جریان زندگی های امروزی اشاره و گفت: هرکجا اسلام سنت و مسئله ای را آسان گرفته خانواده ها آن را سخت می گیرند و برعکس آنجا که اسلام مقید است و بر آن تاکید دارد ، تساهل صورت گرفته است.

حجت الاسلام وحیدی افزود: از جمله این مسائل که خانواده ها و جوانان متاسفانه در موردش سخت گیری هایی بی مورد و غلط دارند ازدواج است.

این استاد حوزه و دانشگاه ابراز تاسف کرد از اینکه هر روز بر اجرای سنت پسندیده ازدواج در جامعه قید و بندهای سختی زده می شود و این سختگیری ها نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.