صفارهرندي: دفاع مقدس باعث بارور شدن ذوق و انديشه و تجربه اندوزي عكاسان شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر " مهر " ، محمد حسين صفارهرندي افزود : امروزه روزنامه نگاران اثرعكس را بيشترمي فهمند ، رويكرد عكس ازگذشته جدي ترشده واساسا روزنامه نگاري بدون عكس بي معنا است .

وي با بيان اينكه عصرحاضردوران رونق ورشد عكاسي است وافزود : عكس هاي دوران دفاع مقدس ازميان رفتني نيست وامروزبه يك تاريخ وبازگويي تاريخي تبديل شده است .

صفارهرندي افزود : عكس بسياري ازرويدادها ووقايع را درزمان هاي ديگرتعيين ، تعريف وتفسيرمي كند وموجب مي شود رويدادهاي عادي وجاري درموقعيتهاي ديگرمهم واستثنايي شوند .

بنا به اين گزارش به نقل ازروابط عمومي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، وي برلزوم به كارگيري نگاه وزاويه جديد درعكاسي دفاع مقدس اشاره كرد وافزود: بايد تعريف جديدي ازعكاسي ارائه دهيم وازكمي گرايي دراين حوزه بپرهيزيم .

وزيرارشاد گفت: بايد ازكمي گرايي درحوزه فرهنگ بپرهيزيم وبا برنامه ريزي وساماندهي به سمت افزايش وارتقاء كيفيت محصولات فرهنگي حركت كنيم .

وي به عمق معنوي وبارمحتوايي عكسهاي دفاع مقدس اشاره كرد وحمايت ازآثاروعكس هاي اين دوران را ازجمله وظايف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي دانست وگفت : عكس هاي دوران جنگ ما را با خاطرات پيشين خود پيوند مي دهد ، عواطف را برمي انگيزد وروح حماسي را درجامعه تقويت مي كند .

وزيرارشاد همچنين سرمايه گذاري درزمينه عكاسي ، انتخاب وانتشارعكس هايي كه قابليت نشرامروزي دارد ، برپايي جشنواره ها ، نمايشگاهها و... را ازجمله حمايتهاي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ازآثارهنري زمان جنگ عنوان كرد.

صفارهرندي درپايان سخنان خود ياد همه كساني كه دردفاع مقدس جوانمردانه اسلحه بردوش ودوربين بردست وارد صحنه هاي جنگ شدند وعزيزاني كه با سختي هاي ناشي ازتحمل زخم هاي جنگ امروزرا سپري مي كنند گرامي داشت .