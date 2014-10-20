به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، امام جمعه، نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و رئیس شبکه بهداشت شهریار، گره 20 ساله بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) این شهرستان باز شده و عملیات اجرایی از سر گرفته شد.

در این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از بلاتکلیفی بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار به عنوان گره ای 20 ساله تعبیر کرد و اظهار داشت: متاسفانه در برخی مناطق کشور بدون حساب و کتاب بیمارستانهای ساخته شده که برغم تکمیل، درب آنها بدون هیچ نیرو و مراجعه کننده ای قفل شده است، این در حالیست که متاسفانه در مناطقی با نیازهای متعدد هیچ امکان درمانی در نظر گرفته نشده است.

اجرای طرح های عظیم سلامت، همت مردم را می طلبد

سید جواد حاجی میراسماعیل عنوان کرد: امیدواریم با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به سلامت مردم، هرچه سریعتر بتوان این کمبودها را رفع کرد همچنانکه اقداماتی نیز در دست انجام است البته باتوجه به شرایط ویژه ای که وجود دارد بطور قطع دولت به تنهایی قادر به این کار نخواهد بود به همین دلیل تکمیل و اجرای هرچه بهتر طرح های عظیم حوزه بهداشت و درمان، همت مردم را می طلبد.

این مسئول با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: این طرح سالهای سال مغفول مانده بود و در اثر آن مردم مجبور شدند به تدریج پرداختهای درمانی از جیب خود را بیشتر کنند، بنابر آمار محاسباتی وزارت بهداشت و درمان اعلام شد که مبلغ پرداختی از سوی مردم تنها 37 درصد بود اما بطور قطع بدانید این درصد خیلی خیلی بالاتر بود.

وی متذکر شد: اگر این شرایط ناهنجار استمرار می یافت به اعتقاد بنده امروز بهداشت و درمان کشور هنجار خوبی در جامعه نداشت.

پروژه تکمیلی بیمارستان امام سجاد (ع) بزودی راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار افزود: امیدواریم فاز اول این پروژه با صد تخت تا 15 ماه آینده تکمیل شود، طی این مدت هرگونه اعتباری که به این منظور از سوی دولت به دانشگاه اختصاص یابد در اسرع وقت به بیمارستان تخصیص داده خواهد شد و تلاش داریم تا هرچه سریعتر عملیات احداث این بیمارستان پایان یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای جذب پرسنل و تامین تجهیزات بیمارستان از هم اکنون آغاز می شود تا زمانی که ساختمان تکمیل شد، بیمارستان سریعتر در مسیر خدمت رسانی به شهروندان قرار گیرد.

حاجی میراسماعیل همچنین از آماده سازی پروژه تکمیلی بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار طی دو ماه آینده خبر داد و بیان کرد: این پروژه نیز با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات درمانی صورت می گیرد و تا تکمیل نهایی بیمارستان امام خمینی (ره)، ظرفیت پذیرش بیماران را افزایش خواهد داد.

تکمیل فاز اول بیمارستان امام خمینی (ره) تا 15 ماه آینده

در ادامه مراسم فرماندار شهریار عنوان کرد: این بیمارستان با برخورداری از به روزترین تجهیزات درمانی در زمینی به مساحت 9 هکتار و زیربنای 12 هزار متر احداث می شود که در فاز اول با 100 تختخواب تکمیل شده و قابل توسعه به 313 تختخواب خواهد بود.

همت الله هادیزاده ضمن تقدیر از خیرین اهدا کننده زمین و تامین کننده بخشی از هزینه ساخت، گفت: بیمارستان امام خمینی (ره) در نهایت بصورت مرکز آموزشی - درمانی تکمیل می شود که علاوه بر ارائه خدمات مطلوب درمانی و بهداشتی به مردم منطقه، در حوزه آموزش و ارتقای علوم پزشکی نیز فعال خواهد بود که این مساله شهریار را به قطب پزشکی غرب استان تهران تبدیل می کند.

بیمارستان شهریار پتاسیل تبدیل به قطب درمان استان را دارد

همچنین نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، آغاز مجدد عملیات احداث بیمارستان را نمونه کاملی از مشارکت مردمی دانست و اظهار داشت: کشور ما به لحاظ دانش و تجهیزات پزشکی بسیار پیشرفته است و در این حوزه شانه به شانه امریکا و اروپا جلو می رود.

حسین گروسی با اشاره به افتخارآفرینی پزشکان ایرانی در عرصه بین الملل متذکر شد: دانشمندان ما همواره خوش درخشیده اند و امروز ایرانیان در اقصی نقاط جهان در زمره بهترین پزشکان دنیا قرار دارند و بهترین جراح مغز و اعصاب جهان، یک پروفسور ایرانی است.

این مسئول افزود: نزدیکی شهریار به پایتخت، قرارگیری در مسیر سه استان بزرگ تهران، البرز و قزوین، مجاورت دو فرودگاه مهم کشور و... موقعیت استراتژیکی برای شهریار فراهم آورده است که این بیمارستان نیز به موجب آن مورد توجه بسیاری خواهد بود و به همین دلیل نیز پتانسیل تبدیل به قطب درمانی استان را دارد.

آیا کلنگ زنی سال 72 در سال 94 به بار می نشیند؟

گفتنی است، بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار در سال 72 توسط رئیس جمهور وقت کلنگ‌زنی شد، این بیمارستان که قرار بود با 313 تخت درمانی بخشی از نیازهای پزشکی مردم این شهرستان و شهرستانهای همجوار را رفع کند با گذشت 20 سال از مراسم کلنگ زنی و برغم تاکیدات روسای جمهور وقت و دارا بودن مصوبه هیات دولت، تنها با 30 درصد پیشرفت فیزیکی نیمه کاره و بلاتکلیف رها شده بود که امروز پس از 20 سال طی مراسمی عملیات اجرایی از سر گرفته شد.

تکمیل و بهره برداری این پروژه می تواند بار عظیمی از مشکلات درمانی شهریار و شهرستانهای اطراف را بکاهد چراکه هم اکنون بیمارستانهای امام سجاد(ع) و تامین اجتماعی شهریار با حجم بالایی از بیماران بومی و غیربومی شهرستانهای اطراف روبرو هستند و متاسفانه امکانات موجود پاسخگوی نیاز این بیماران نیست.

مسئولان شهرستان قول داده اند که فاز اول بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار با 100 تختخواب تا 15 ماه آینده به بهره برداری برسد.