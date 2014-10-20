به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نخست، سخنرانی هايی با مضمون بررسی سنت ها و آيين های سوگواری ماه محرم در نقاط مختلف ايران با سخنرانی چند سخنران برگزار می شود..

در بخش دوم اين برنامه که سوگواره فيلم محرم نام دارد، فيلم غذاهای آيينی عاشورا: عاشورای بيجار با حضور یکی از کارگردانان برجسته سينمای مستند ايران به نمايش در خواهد آمد.

اين برنامه در روز پنجم آبان برابر با نخستين روز محرم از ساعت 14 تا 17:30 در تالار همايش های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واقع در خيابان سی تير، رو به روی موزه ايران باستان، برگزار می شود. حضور علاقمندان در آن آزاد است.