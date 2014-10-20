به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار محمد باقر نوبخت، که بعد از ظهر دوشنبه در مرکز علوم وحیانی اسرا برگزار شد، تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی با جیب خالی ممکن نیست و ملتی که جیب و کیفش خالی باشد توان مقاوت نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه خداوند در سوره نسا ثروت را عاملی برای قیام یک ملت بر شمرده است، افزود: قیام و ایستادگی یک ملت در سایه این است که دستش و جیبش پر باشد.

استاد برجسته حوزه اظهار کرد: با توجه به لطافت فرهنگی که در قرآن وجود دارد، فقیر را کسی دانسته است که ستون فقراتش شکسته است لذا ملتی که ویلچری باشد توان مقابله نخواهد داشت.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه در قرآن گفته شده ملتی که دستش خالی باشد اهل تملق می‌شود، تصریح کرد: اکنون در اقتصاد مقاومتی هستیم باید جیب ملت و دولت پر باشد چرا که ملت مقروض دولت مقروض می‌طلبد و در هنگام تحریم به صدا در می‌آیند.

وی با بیان اینکه ما یک صدم دنیا را تشکیل می‌دهیم و منابع زیادی در اختیار داریم، گفت: باید از منابعی که در اختیار داریم به خوبی استفاده کنیم به عنوان مثال کسانی که منابع طبیعی را در اختیار دارند افتخار می‌کنند که چند هکتار را برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ اختصاص داده‌اند در حالی که به نحو بهتری می‌توان از آن چند هکتار استفاده کرد.

از امکاناتی که در اختیار داریم نتوانسنه‌ایم به خوبی استفاده کنیم

استاد حوزه علمیه عنوان کرد: از امکانات و منابعی که در اختیار داریم نتوانسنه‌ایم به خوبی استفاده کنیم، به طور مثال چندی پیش اعلام کردند که در تولید گندم خودکفا شده‌ایم اما بعد از مدتی از وارد کردن گندم به کشور خبر دادند چرا که به علت گران شدن ارز و دلار قادر به وارد کردن علوفه نبوده و از گندم‌ها برای خوراک دام‌ها استفاده کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: علوفه که انرژی هسته‌ای نیست، کمی عرضه می‌خواهد تولید شود، این همه زمین و منابع وجود دارد که برای تولید علوفه مساعد هستند آنگاه علوفه را از ترکیه وارد می‌کنیم، چرا لبنیات و گوشت گران است؟

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه ملت و دولت باید مکتبی باشند، ابراز کرد: همانطور که نماز ستون دین است، ملت نیز باید ستون دین باشند و ملتی که دستش خالی است نمی‌تواند ستون را نگه دارد.

وی با بیان اینکه اگر فردی بعد از نماز خواندن مرتکب گناه نشود آنگاه می‌فهمد که نمازش قبول شده است، گفت: اگر می‌خواهید ببینید مردم ستون دین هستند یا نه باید ببینید که می‌توانند خودشان دین را حفظ کنند که در این صورت ستون مستحکمی‌اند.

با مردم صادق باشید

این مفسر قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در دانشگاه و حوزه با تعلیل است که تعلیم تکمیل می‌شود ولی در مورد مردم می‌شود آن‌ها را با تعلیم اداره کرد و تکرار و تبلیغ نیز کار تعلیل را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: وقتی سخن از نان مردم می‌شود منظور اقتصاد است که اگر نان مردم قطع شود خبری از نماز و روزه نیست و در این حال عده‌ای با شعار‌های پوچ به باور و عقیده مردم نفوذ و آن را تغییر می‌دهند مانند عده‌ای که داعشی‌ها را تربیت کردند.

آیت الله جوادی آملی با تأکید اینکه جامعه عقلانی ستون مستحکمی است، گفت: شما باید علاوه بر حفظ رابطه با خداوند رابطه خود را با مردم نیز درست کنید و با آنان صادق باشید.