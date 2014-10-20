سعید سهراب پور در خصوص اخباری که این روزها درباره خروج تحصیلکرده ها از کشور منتشر می شود به خبرنگار مهر گفت: آمار خروج نخبگان از کشور در ابتدای زمستان سال جاری مشخص می شود و ما در بنیاد ملی نخبگان تنها می توانیم از آمار خروج نخبگان در کشور خبر دهیم.

وی در ادامه عنوان کرد: ما نمی توانیم آماری از تحصیلکرده های ایرانی به کشور های خارجی بدهیم و تنها می توانیم در مورد نخبگان تحت پوشش، صحبت کنیم چرا که ایران استعداد های برتر زیادی دارد و خروج آنها از کشور غیر ممکن نیست.

سهراب پور گفت: تنها 15 هزار نخبه تحت پوشش نخبگان هستند و ما آمار آنها را داریم که با آمار خروج 150 نفر جور در نمی آید.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان درباره خروج سالانه 150 هزار نخبه اظهار داشت: آمار مربوط به چند ماه اخیر بود که از سوی وزیر اسبق علوم اعلام شد و من به عنوان قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از صحت این موضوع اطلاعی ندارم.

وی در خصوص نخبگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان افزود: رتبه های کنکور یک تا 150 گروه ریاضی، یک تا 100 گروه علوم تجربی،یک تا 100 گروه انسانی و یک تا 40 گروه هنر از نخبگان تحت پوشش بیناد ملی نخبگان هستند.

سهراب پور در ادامه اذعان داشت: افرادی که مدال های طلا، نقره، برنز المپیادها، نفرات اول تا سوم جشنواره های رازی، شیخ بهایی، فارابی، رازی و دانش آموختگانی که در عین حال از لحاظ آموزشی و پژوهشی در دانشگاه برتر هستند ، تحت پوشش نخبگان قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان 15 هزار نخبه تحت پوشش دارد، توضیح داد و گفت:در سال تحصیلی جدید حدود 300 نفر نخبه به جمع نخبگان پیوستند.

به گزارش مهر ، چندی پیش آمار هایی مبنی بر خروج نخبگان و تحصیلکرده های ایرانی به کشور های خارجی منتشر شد که سعید سهرابپور ،قائم مقام بنیاد ملی نخبگان هم این آمار منتشر شده را تایید نکرد.