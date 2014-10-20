به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا يونسي بعد از ظهر دوشنبه در مراسم توديع و معارفه مدير كل ثبت احوال مازندران افزود: ثبت احوال هويت يك جامعه است و لذا با ارائه آمار و اطلاعات در زمينه توسعه جامعه نقش بسزايي دارد.

وي بيان داشت: خوشبختانه اكنون با استفاده از اينترنت و به روز رساني هاي مختلف در امور اداري، اين سازمان داراي تحولات عظيم شده است كه بيانگر اهتمام رياست اين سازمان در به روز رساني است.

يونسي ادامه داد: خوشبختانه اداره ثبت احوال مازندران در زمان مديريت فرج اله ملكي به نحو مطلوب كارگشايي كرده است و دارا بودن رتبه اول در بين ادارات ثبت احوال كشور بيانگر تلاش همه جانبه اين بزرگوار است.

معاون سياسي، امنيتي استاندار مازندران گفت: اميدوارم علي رجبي مدير كل جديد ثبت احوال مازندران كه از نيزهاي متعهد و كارآمد ما هستند نيز در اين سمت منشاء خيرات شده و توفيقات بيشتري حاصل شود.

معاون اسناد هويتي اداره كل ثبت احوال مازندران نيز در سخناني اظهار داشت: از سال 89 با در دست كار قرار گرفتن شناسنامه مكانيزه 280 هزار جلد شناسنامه مكانيزه بالاي 15 سال در استان صادر شده است.

"حسن وفايي" گفت: از سال 84 تاكنون نيز 580 هزار جلد شناسنامه مكانيزه براي نوزادان صادر شده است.

وي ادامه داد: در رابطه با اسناد هويتي ولادت و وفات نيز در ثبت ولادت از 4.81 درصد ثبت به روز در سال 81 اكنون 4/99 درصد اسناد ولادت در مازندران به روز ثبت شده و در وفات نيز از5/71 درصد سال 81 به 4/99 درصد در سال جاري آمار وفات ما به روز ثبت مي شود.

وفايي همچنين با اشاره به نيروهاي استخدامي ثبت احوال مازندران نيز خاطر نشان كرد: 60 نفر از اين نيروها براساس امتحان برگزار شده انتخاب شدند كه استخدامي و گزينش انان انجام شده است و با صدور مجوز مشغول بكار مي شوند.