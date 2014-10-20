به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی استان کردستان با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتي به عنوان يك گفتمان در جامعه، اظهار داشت: در این راستا رسانه ملی نقش بسزایی دارد و باید در راستای تحقق منویات رهبری نقش خود را به خوبی ایفا کند.

وی با بیان اینکه برای پیاده کردن هر گونه ایده ‌ای باید ساز و کارهای مناسبی وجود داشته باشند، افزود: متاسفانه در طول چند دهه گذشته ساختار اداری کشور تحول جدی پیدا نکرده است.

استاندار کردستان بیان کرد: رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر در ساختار اداری کشور است وباید دستگاه‌ های قانونگذار و قضایی موجود در کشور بر اساس سیاست‌ های کلی شیوه‌ های خود را تغییر دهند.

زاهدی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در جامعه، یادآور شد: توجه به نیروی انسانی در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ضروری است و آحاد ملت ایران، کارشناسان دستگاه‌ های اجرایی و مدیران باید برای دست ‌یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تجهیز شوند.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی معیشتی نیست و در صورتی که فقط به اقتصاد معیشتی بپردازیم نمی ‌توان در سطح جهانی رقابت خوبی داشته باشیم و بستر خودکفایی و استقلال از بین می رود.

استاندار کردستان گفت: توسعه، استقلال و عدالت از جمله اهداف بارز اقتصاد مقاومتی است و باید اهداف خود را به سمتی پیش ببریم تا در عرصه‌ های مختلف موجود در سطح جهان تأثیر گذار باشیم.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نظام آموزشی موجود برای توسعه کشور طراحی نشده و عمده سیستم آموزشی بر اساس چانه ‌زنی در استان ‌ها شکل گرفته است.

وی افزود: تغییر نظام آموزشی در آموزش و پرورش ضروری است چراکه نظام آموزشی موجود نمی‌ تواند خلاقیت و ابتکار را در دولت و جمعه ایجاد کند.

استاندار کردستان با اشاره به اهمیت اجرای سیاست هاي مقاومتی در کشور و در شرایط کنونی بیان کرد: از جمله فرازهای تعریف اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب این است که اقتصاد مقاومتی اقتصادی درونگرا نبوده و بر پایه دانش بیان و عدالت محور استوار است.

زاهدی در پايان سخنان خود در اين جلسه یادآور شد: با توجه به اینکه سیاست ‌ها، برنامه‌ ها و راهبردها به صورت دائمی در برابر تهدید های اقتصادی، سیاسی و بلایای طبیعی در حال دگرگون است باید اقتصاد مقاومتی مدام بازتولید و بازسازی شود تا بتواند به نحو مطلوب جوابگوی نیازهای موجود کشور باشد.