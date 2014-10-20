به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده دوشنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح هادی در مناطق روستایی استان افزود: طرح هادی عالی ترین سند توسعه همه جانبه پایدار در روستاها است.

وی همچنین اظهارداشت: در طرح هادی مقوله بهداشت، فرهنگ، آموزش،اقتصاد، صنعت، اشتغال و غیره برنامه ریزی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: گیلان در تهیه طرح هادی منطبق بر نرم کشوری ( 80 درصد ) و در اجرای طرح هادی ( 13 درصد ) دچار عقب ماندگی است.

وی در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح هادی از اعتبارات دولتی تزریق می شود، افزود: امسال برای نخستین بار به جهت جبران عقب ماندگی اجرای طرح هادی در استان، اعتبار دهیاری ها و همچنین اعتبار ( ملی و استانی) اجرای طرح هادی ادغام می شود.

اکبرزاده اظهارداشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون طرح هادی در 600 روستای استان گیلان با سرمایه گذاری 120 میلیارد تومان اجرا شد.

وی تصریح کرد: گیلان دارای دو هزار و 500 روستای بالای 20 خانوار است که باید طرح هادی تهیه شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: تهیه طرح هادی هم اکنون در هزار و 651 روستای بالای 20 خانوار استان به انجام رسیده است.

وی افزود: امسال با تهیه طرح 400 روستا و بازنگری 100 طرح دیگر پرونده تهیه طرح هادی تمانی روستاهای استان گیلان بسته می شود.

اکبرزاده اذعان داشت: امسال طرح هادی 200 روستای استان با 40 میلیارد تومان اعتبار اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهميت توسعه روستايي در فرآيند توسعه ملي کشور طي سال هاي اخير رويکردها و راهبردهاي متفاوتي برای دستيابي به اهداف توسعه روستايي مورد توجه قرار گرفته که يکي از مهمترين این رویکردها اجراي طرحهاي هادي روستايي بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: درقالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا در ارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی وبرنامه ریزی می شود.

وی در ادامه اهداف طرح هادی روستایی شامل ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی عنوان کرد.

اکبرزاده همچنین با بیان اینکه تهیه طرح هادی روستایی شامل سه مرحله است، یادآورشد: شناخت و ارزیابی وضع موجود، شناخت نیازها و کمبودهای روستا، تعیین ضوابط و ارائه پیشنهادات در راستای اهداف مزبور و تعیین محدوده زمانی برنامه برای اجرا و تعیین محدوده توسعه کالبدی روستا درافق برنامه طرح هادی روستایی از جمله این مراحل است.