کشتی گیران فردیسی در عرصه های ملی خوش می درخشند/هئیت کشتی البرز نقش پدری ایفا کند

محمد کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات کشتی فردیس گفت: همانطور که گفتم کار به سختی پیش می رود و ما برای انجام کارهای خود با موانع زیادی روبرو هستیم با این حال دوستان دلسوزی را در کنار خود داریم که همراه و یاور ما هستند و تا اینجای کار اجازه نداده اند کارها بر زمین بماند. در خصوص ارزیابی فنی کشتی فردیس هم باید بگویم این شهرستان یکی از غنی ترین نقاط ایران در این رشته است و چهره های بزرگی در ادوار مختلف از این شهرستان به عرصه های ملی معرفی شده اند.

وی در خصوص مهمترین اقدامات در حوزه کشتی فردیس در چند ماهه اخیر اظهار می دارد: ما در سال جاری و با توجه به برنامه مسابقات انتخابی استان مسابقات انتخابی شهرستان را برگزار و تیم های خود را به مسابقات استانی اعزام کرده ایم و خوشبختانه شاهد عمکلرد خوب کشتی گیران فردیس بوده ایم به نحوی که در بسیاری از اوزان کشتی گیران فردیس روی سکو بوده اند و عناوین برتر را به دست آورده اند.

وی ادامه می دهد: متاسفانه توجه و حمایت لازم را شاهد نبوده ایم و از دیگر سو شاهد برخی ناملایمتی ها نیز بوده ایم. در مسابقات انتخابی استان جهت حضور در قهرمانی کشور شاهد اتفاقاتی بودیم که بسیار ما را آزرد. این در حالی بود که ما توقع داشتیم هیئت استان نقش پدری و بزرگتری خود را ایفا کند و اجازه دخالت و دست اندازی به برخی افراد را ندهد اما حق خوری هایی شد که در نهایت موجب دلسردی و ناراحتی کشتی گیران ما شد.

دوستان آمدند و عکس یادگاری انداختند

کرمانی یادآور می شود: ما این انتظار را داریم تا نفرات برتر بر اساس توان فنی و شایستگی انتخاب شوند و عوامل دیگر در آن دخیل نباشد موضوعی که حداقل در چند رقابت آن را ندیدیم و امیدوارم از این پس شاهد تکرار آن نباشیم چرا که این مسایل موجب تضعیف کشتی استان می شود و ما شاهد اثرات منفی آن یعنی عملکرد ضعیف تیم های البرز در مسابقات کشوری که یک مورد آن اخیرا در مسابقات کشوری همدان افتاد خواهیم بود.

وی در خصوص قهرمانی علیرضا کریمی در مسابقات جهانی جوانان بیان می کند: خوب فردیس همواره چهره های ارزشمندی را به کشتی ایران تحویل داده و موفقیت کریمی هم ادامه همین روند بود. با این حال بسیار ناراحتم از اینکه باز هم بی مهری ها در حق قهرمانان و افتخارات ورزش این استان ادامه یافت و دوستان آمدند و عکس یادگاری انداختند اما از انجام یک تقدیر شایسته کوتاهی کردند. این بی مهری ها به روحیه و انگیزه ورزشکار لطمه می زند و من امیدوارم مسئولان ما کمی به خود بیایند و برای تلاش این قهرمانان ارزش بیشتری قائل شوند.

کرمانی در پایان اذعان می کند: توجه به شهرستان ها و ایجاد یک شرایط عادلانه برای رقابت چهره های مدعی منتهی به تشکیل تیمی قدرتمند در البرز خواهد شد و می تواند عملکرد بهتری در سطح کشور داشته باشیم ضمن آنکه این توقع را داریم تا از چهره های کاربلد و کارکشته کشتی برای تصمیم سازی ها در استان بهره گرفته شود. در کنار این موارد به قهرمانان خود در وقت خودش توجه کنیم و به گونه ای آن ها را مورد توجه قرار دهیم که دلسرد نشوند و به مانند برخی از کشتی گیران عنواندار ما برای سایر استانها کسب مدال کنند و به میدان بروند.