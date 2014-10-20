به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که پیش از ظهر دوشنبه در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، آیت الله سید محمد سعیدی اظهار داشت: استان قم از ابتدا تا کنون با حضور اشخاص دلسوز و ارزشمند و خدمت گزار در ستاد نماز جمعه همراه بوده است.

امام جمعه قم با اشاره به رشد و توسعه ستاد نماز جمعه در سراسر کشور گفت: در قم نیز کارهای ارزشمندی در این عرصه انجام شد.

وی با تقدیر از فعالیت‌های حجت الاسلام ابراهیمی در ستاد نماز جمعه قم گفت: حجت الاسلام حیدری نیز دارای تجربیات فراوانی در این ستاد هستند که امید است در این عرصه همچنان توفیقات کسب کنند.

خطا در قم قابل پذیرش نیست

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری نیز در این مراسم گفت: نماز جمعه جایگاه منصوب به نظام اسلامی است و از این رو جایگاه خطیر و مهمی است.

وی افزود: با توجه به این مهم، همه ائمه جمعه و هم همکاران در ستاد نماز جمعه هرچه بیشتر تلاش کنند که نماز جمعه با کیفت و کمیت بهتری برگزار شود، ادای وظیفه و تکلیف الهی است.

مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر ضرورت برگزاری با صلابت نماز جمعه در استان‌های مختلف کشور، گفت: حضور گسترده مردم از اقشار مختلف، به ویژه در قم که چهره‌ای دینی و مذهبی دارد، اولویت بیشتری در این عرصه دارد.

وی افزود: ستاد نماز جمعه همانگونه که در شرح وظایف آن آمده است، در نحوه برنامه ریزی باید اهتمام خاصی داشته باشد که در این عرصه انتخاب سخنران پیش از خطبه و مطالب مطروحه در این آیین اهمیت زیادی دارد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه خطا در این استان هرچه هم کوچک باشد، بسیار بزرگ و قابل پذیرش نیست، ادامه داد: نماز جمعه در قم در محضر مراجع تقلید، اساتید و بزرگان حوزه در حال برگزاری است؛ از این رو کمترین خطایی در این آیین عبادی و سیاسی قابل پذیرش نیست.

وی افزود: خوشبختانه جمعیت زیادی در قم در نماز جمعه شرکت می‌کنند که باید تلاش کنیم این حضور گسترده را متناسب با قم افزایش دهیم.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: فرصت مغتنمی در استان قم در سنگر نماز جمعه وجود دارد که باید با اقتدار و هوشیاری این مسئله مد نظر قرار گرفته و از این سنگر آموزه‌های ناب دینی در اختیار همگان قرار گیرد.

اقامه باشکوه نماز جمعه از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب است

حجت الاسلام حیدری، رئیس جدید ستاد نماز جمعه قم نیز در این مراسم اظهار داشت: از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب، اقامه باشکوه نماز جمعه در سراسر کشور است.

وی ایمان و وحدت و رهبری را رمز پیروزی و اقتدار نظام اسلامی دانست گفت: ایمان، وحدتو رهبری در نماز جمعه وجود دارد. کسی که در این سنگر به ایراد خطبه می‌پردازد، از سوی مقام ولایت فقیه انتخاب شده است.

رئیس ستاد نماز جمعه قم با بیان اینکه از همه اقشار جامعه در صفوف نماز جمعه قرار می‌گیرد و به شخصی واحد اقتدا می‌کنند، گفت: این حضور، نشان دهنده این است که نماز جمعه، نماز وحدت است. از این رو برای حفاظت و پاسداری از انقلاب، بهترین سنگر، سنگر نماز جمعه است.

حجت الاسلام حیدری نماز جمعه را شبکه امامت و ولایت معرفی کرد و گفت: این شبکه در زمان غیبت حضرت ولی عصر مهم ترن نقش را در پیشبرد اهداف انقلاب ایفا خواهد کرد.

وی حضور در شهر مقدس قم با وجود حرم بانوی کرامت که متعلق به جهانیان است را فرصتی خطیر و مغتنم در پیش روی نظام اسلامی معرفی کرد و گفت: در هر استان و شهرستان، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با مشورت و نظارت امام جمعه استان در حال اجراست.

در این مراسم، از زحمات حجت الاسلام ابراهیمی تقدیر شد و حجت الاسلام حیدری، به عنوان رئیس ستاد نماز جمعه استان قم معرفی شد.