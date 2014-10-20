به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسلامیان عصر امروز در مراسم تجلیل از بازنشستگان برگزیده ملی ، اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد افزایش تورم بوده‌ایم که با تدابیر دولت یازدهم این تورم در سال 93 روند رو به کاهشی داشته است.

وی تصریح کرد: زمانی که تورم در کشور 30 الی 40 درصد افزایش پیدا می‌کند و حقوق بازنشستگان 10 الی 20 درصد افزایش می‌یابد روشن است که قدرت خرید کسانی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند پایین می‌آید.

اسلامیان ادامه داد: بنده به سهم خودم از دولت تدبیر و امید جهت پایین آوردن تورم و افزایش قدرت خرید عام مردم و به خصوص بازنشستگان تشکر می‌کنم و امیدواریم روند کاهش تورم در کشور ادامه پیدا کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با توافقی که با بانک صادرات صورت گرفته است قرار است مبلغ 400 میلیارد تومان ظرف 7 ماه به 200 هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی پرداخت شود که مبلغ وام پرداختی به بازنشستگان به هر نفر 20 میلیون ریال است.