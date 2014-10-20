به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان از پروژه های شهری اهواز شامل ساخت پل نهم، تعریض پل سوم، زیرگذر خلیج فارس، پروژه تقاطع غیر همسطح میدان جواد الائمه و پروژه یادمان سردار علی هاشمی بازدید کرد.

در این بازدید علاوه‌بر استاندار خوزستان، شهردار اهواز، رئیس شورای شهر اهواز, معاون عمرانی استاندار خوزستان، معاون برنامه ریزس استاندار خوزستان، مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان و جمعی از معاونان و شهرداران شهرداری اهواز حضور داشتند.

اتمام فاز اول پل نهم اهواز تا پایان خرداد ماه 94

پل نهم اهواز با هدف کاهش بار ترافیکی پل سوم انجام و عملیات اجرایی ساخت این پل در شمالی‌ترین قسمت شهر اهواز،ا تصال مناطق كيان آباد و كيان پارس در غرب و زيتون كارمندي و كوي ملت (كوروش) و ايجاد يك مسير دسترسي از امانيه تا فرودگاه بدون گره ترافيكي را انجام می دهد.

نصرالله دهقانی، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان، در بازدید از استاندار خوزستان از پل نهم اهواز اظهار کرد: تعهد پیمانکار در قرارداد ساخت این پل 14 میلیارد تومان است اما قطره چکانی پول داده می شود.

وی ادامداد: تا کنون 16 میلیارد تومان صورت وضعیت شده است و پیمانکار چهار میلیارد تومان طلبکار است همچنین برای ساخت دو باند این پل 25 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.

دهقانی با بیان اینکه پیمانکار این پروژه بسیار توانمند است اما ظرفیت بیش از این را ندارد تصریح کرد: آنچه که در ساخت این پل ما را نگران کرده است رها شدن حالت دهنه ها است که با توجه به اینکه اهواز اخیرا با زمین لرزه هایی مواجه است ممکن است اتفاقی بیفتد که جمع کردن آن راحت نیست.

وی در پایان از جمع شدن دهنه های پل نهم با 7 تا 5/7 میلیارد تومان خبر داد.

در ادامه امید حاجتی، معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان، از اختصاص چهار میلیارد تومان به پروژه ساخت پل نهم در چند روز گذشته خبر داد و گفت: به جهت اینکه اولویت فاز اول است مبلغ چهار میلیارد تومان ابلاغ کردیم که 50 درصد آن تخصیص دارد و سعی می کنیم تا پایان امسال هفت میلیارد تومان را تامین کنیم.

سید خلف موسوی، شهردار اهواز، نیز اظهار کرد: برای فاز نخست چهار میلیارد تومان اختصاص داده شد و پیمانکار برای تحویل کامل پروژه تا پایان خرداد 994 تعهد می‌کند.

احمد سیاحی، معاون عمرانی استاندار خوزستان، با تاکید بر اینکه پل بدون رمپ و راه دسترسی نباید تحویل داده شود گفت: پیمانکار باید پروژه را به طور کامل تحویل دهد و همجنین برنامه زمانبندی داشته باشد.

تعریض پل سوم اهواز، مانند ساخت یک پل جدید است

در ادامه این برنامه عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، از پروژه تعریض پل سوم اهواز بازدید کرد و در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای اینکه بار ترافیکی پل سوم اهواز صدمات زیادی به سازه آن وارد نکند پروژه تعریض این پل به اجرا درآمد و به نوعی پل جدیدی افزوده شد.

وی ادامه داد: در واقع می توانیم بگوییم یک پل جدید احداث شده است و به همین دلیل به پل شهید دقایقی تغییر نام داد و امیدواریم که گره ترافیکی که در سال‌های گذشته بر روی این ایجاد شده بود باز شود.

مقتدایی خاطر نشان کرد: همه مدیران استانی عزمشان جزم است تا عقب ماندگی های استان را در دوران دفاع مقدس، بازسازی و ادامه آن که زمان قابل ملاحظه ای از توسعه را از دست دادیم جبران کنیم.

وی افزود: این کار به کمی تامل نیاز دارد در طی یک تا دو سال آینده مدیران استانی برنامه ریزی می کنند و به آن ها فرصت می دهیم تا استان را متحول کنند البته در کنار مسئولان، مردم نیز باید به تعهدات خود عمل کنند و مالیات و عوارض را بپردازند تا خدمات بهتری دریافت کنند.

استاندار خوزستان ضمن تشکر از اصحاب رسانه بابت فضای حاکم بر استان عنوان کرد: مردم و مسئولان از فهم سیاسی بالایی برخوردار هستند، امروز زمان کار است و همه ارزش ها سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید با کار تعریف شود.

شهردار اهواز: زیر گذر خلیج فارس تا 5/1 ماه آینده به پایان می رسد

در ادامه این بازدیدها از پل زیر کذر خلیج فارس بازدید شد که در جریان بازدید از این پروژه، شهردار اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طول زیر گذر خلیج فارس 300 متر است که 500 شمع به ارتفاع 24 متر، یک هزار و 500 تن آهن آلات، یک هزار و 500 متر مکعب بتن ریزی در آن به کار رفته و در جهت جل معضل ترافیکی است.

وی اعتبار این پروژه را هفت میلیارد تومان بیان کرد و گفت: زیر گذر خلیج فارس تا 5/1 ماه آینده به پایان می رسد.

شهردار اهواز: تسهیل عبور و مرور از شرق به غرب اهواز با تقاطع غیر همسطح

پس از آن بازدید از پروژه تقاطع غیر همسطح میدان جوادالائمه انجام شد که شهردار اهواز در توضیح این پروژه گفت: تقاطع غیر همسطح میدان جوادالائمه بخشی از رینگ دوم مسیر شرق به غرب اهواز است که جاده ماهشهر در شرقی ترین نقطه اهواز را به سه راه خرمشهر در غرب متصل می نماید.

وی ادامه داد: با انجام این رینگ، عبور و مرور شهروندان از شرق به غرب تسهیل شده و در نتیجه کاهش زمان سفر، کاهش هزینه سوخت و نهایتا افزایش رضایت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

موسوی اعتبار این پروژه را در حدود 190 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: عرض پل 6/22 است و یک قرارداد 15 ماهه با پیمانکار این پروژه بسته شده و امیدواریم در زمان مقرر تحویل داده شود.

در ادامه به بازدید از آرامستان اهواز و پروژه یادمان سردار علی هاشمی پرداختند، شهردار اهواز در رابطه با این پروژه گفت: احداث فونداسیون، اسکلت، سقف و بنای یادبود سرداران جنگ تحمیلی از اهداف این پروژه است، برآورد اعتبار این پروژه 30 میلیارد ریال در مساحت یک هزار و 575 متر مربع زیر بنای محوطه سازی است.