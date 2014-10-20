به گزارش خبرنگار مهر، موسس حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود صبح دوشنبه در آئین مراسم عمامه‌گذاری 14 نفر از طلاب حوزه‌های علمیه شهرستان شاهرود در مدرسه امام جعفر صادق(ع) این شهر، با بیان اینکه امیرالمومنین علی(ع) می‌فرمایند "کسی که عمر خود را به غیر تحصیل علم و دانش سپری کند عمرش تباه است" افزود: طلاب علوم دینی و دانشجویان در هر جایی که هستند تحصیل علم را مورد توجه و همت خود قرار دهند.

وی احترام به اساتید و حفظ حرمت لباس روحانیت را امری ضروری برشمرد و تصریح کرد: پرورش روحیه تقوی و پرهیزگاری مهمترین وظیفه روحانیان در ایام ماه محرم و صفر است و طلاب علوم دینی این موقعیت را غنیمت بشمارند.

امام جمعه موقت شاهرود نیز در این مراسم با بیان اینکه مدارس علمیه از قدیم الایام مستقل و با بدنه مردمی بودند، گفت: اکثر مدارس علوم حوزوی در مرکز بازار بوده است.

حجت‌الاسلام عباس امینی یادآور شد: در شاهرود نیز مدارس علمیه بازار "ولی عصر(عج)"، مدرسه قلعه "امام صادق(ع)" و بیدآباد "ثقلین" با قدمتی طولانی به تربیت نفوس مستعده پرداخته اند که برکات و ثمرات آن امروزه زینت بخش حوزه های علمیه کشور است.

وی در خاتمه تصریح کرد: طلاب سطح یک و دو را در مدارس علمیه ولیعصر(عج) و امام صادق(ع) و سطح سه را در مدرسه علمیه ثقلین می گذرانند.

شهرستان شاهرود دارای سه حوزه علمیه ویژه خواهران و چهار مدرسه علمیه ویژه برادران و 875 طلبه است که از این تعداد 375 طلبه مرد و 500 طلبه زن هستند.