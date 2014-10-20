به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان ظهر دو شنبه در نشست استاندارد سازی و تولید پایدار در شهرکرد با اشاره به اینکه رونق اقتصادی در گرو توجه به رعایت استانداردها در واحدهای تولیدی است، اظهار داشت: رعایت استاندار در تولید محصول نشان دهنده هویت اسلامی و ایرانی است.

وی عنوان کرد: کسب اعتماد مردم در تولید محصول با رعایت استاندارد ها میسر می شود و هنگامی اعتماد مردم به یک محصول ایجاد شد تولید افزایش پیدا می کند و اشتغال ایجاد می شود و رونق اقتصادی ایجاد می شود و این مهم موجب توسعه منطقه می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کسب اعتماد ملی و بین المللی در محصولات تولیدی نشانه رعایت استاندارد ها است.

استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های توسعه ای بالایی دارد

وی اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های خوبی دارد که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان استفاده کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها در گرو تلاش و کوشش میسر می شود و باید برای توسعه استان تلاش و کوشش کرد.

عامری گلستان عنوان کرد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری یکی از اسناتهایی پر ظرفیت برای توسعه صنعتی است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان همسایه دو استان بزرگ خوزستان و اصفهان است، گفت: نزدیکی به این دو استان ظرفیت بزرگی برای استان به شمار می رود که باید از آن استفاده کرد.