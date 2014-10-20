عراق فرصت مناسبی برای حضور کالاهای استان بوشهر است/ توسعه مناسبات بوشهر و قطر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور بعد از ظهر دوشنبه در همایش هفته استاندارد در بوشهر با اشاره به تاکیدات آموزههای دینی مبنی بر لزوم توجه ویژه به استانداردها، اظهار داشت: دولت در ابعاد مختلف به دنبال افزایش استانداردها و به روز رسانی طیفهای مختلف برای دستیابی به توسعه است.
وی با تاکید بر لزوم ارائه محصولات با کیفیت برای حضور در بازار رقابت در سطح جهان، تصریح کرد: استاندارد زبان مشترک تجارت جهانی در دنیا است و محصولی میتواند قابل رقابت باشد که دارای استاندارد بوده و کیفیت بالایی داشته باشد.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در ابعاد مختلف اقتصادی اشاره کرد و افزود: باید در استان شاهد تولید محصولات با کیفیت باشیم تا در بازارهای جهانی بتوانیم جایگاه مناسبی را کسب کنیم.
وی از کشور روسیه به عنوان فرصتی مناسب برای حضور محصولات کشور یاد کرد و بیان داشت: در صورتی که نتوانیم کالاهای مناسب و ایدهآل را ارائه کنیم که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد، نمیتوانیم بازاری را به دست بیاوریم.
عوضپور ادامه داد: بازار کشور عراق نیز فرصت مناسبی برای حضور کالاهای استان بوشهر است که برای اینکه زمینههای استفاده از این بازار فراهم شود، باید تابع کیفیت و استانداردهای جهانی باشیم.
وی با اشاره به ایجاد زمینههای همکاری با کشور قطر در بخش تجارت خارجی خاطرنشان ساخت: محصولات کشاورزی استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در بخش صنایع غذایی هستند که باید با رعایت استانداردهای جهانی در باز قطر حضور یابیم.
مدیر کل استاندارد استان بوشهر نیز در این آئین با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه برنامههای استاندارد در استان بوشهر اظهار داشت: توجه به کیفیت، استاندارد و صیانت از ظرفیت ها و منابع کشور باید یکی از مهمترین اولویتهای تولید کنندگان باشد.
محمدرحیم بهره مند با اشاره به ارتباط مستقیم توسعه مناسبتهای اجتماعی در همه زمینهها به رعایتکردن استانداردها بیان داشت: دنیا به سمت نوآوری و خلاقیت با در نظر داشتن فناوریهای نوین توجه میکند که ما نیز باید در این راستا حرکت کنیم.
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