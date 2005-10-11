احداث شهرك سينمايي در مشهد يعني كاهش هزينه توليدات سينمايي

علي مقدسي مسئول آموزشگاه سينمايي موج نودر گفتگو با خبرنگار فرهنگ وهنر مهر در مشهد ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت : با توجه به تفاوت قيمت در شهرستانها نسبت به تهران هزينه ساخت فيلم در شهرستان بسيار ارزانتر از پايتخت تمام مي شود واين مسئله مي تواند بسياري از تهيه كنندگان را به سوي شهرستان جذب كند .

وي تصريح كرد : ساخت شهرك سينمايي به اين دليل كه لوكيشن هاي يك فيلم در يك زمان متمركز وامكانات در يك نقطه سامان داده مي شود بسيار حائز اهميت است .

مقدس در ادامه افزود :البته بايد توجه داشت كه تهيه امكانات اوليه فيلم سازي از قبيل دوربين هاي پيشرفته ولابراتوار در توليد يك فيلم بسيار مهمتر از ساخت شهرك سينمايي است وتمركز كليه امكانات در يك محل مسلما فيلم سازان بسياري را جذب خواهد كرد .

وي به لزوم توجه همه جانبه مسئولين در اجراي چنين طرحي اشاره كرد واظهار داشت : مسلما ساخت شهرك سينمايي زماني مفيد خواهد بود كه كليه امكانات رادرخود داشته باشد واگر براي تهيه هر فيلم نياز به اجاره وانتقال دوربين ولابراتوار از يك نقطه به نقطه ديگر باشد شهرك سينمايي چيزي جز يك لوكيشن معمولي نخواهد بود .

مسئول آموزشگاه موج نو درپايان خاطر نشان ساخت : اميدوارم پروژه شهرك سينمايي هر چه زودتر به مرحله اجرا نزديك شود و دست اندركاران نيز به تهيه امكانات توجه داشته باشند تابتوانيم هم توليد فيلم را افزايش داده وهم از استعداد هاي بيشتري استفاده كنيم .

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