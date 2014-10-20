به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف عصر امروز دوشنبه با هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان که بنا به دعوت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کشورمان به تهران سفرکرده است، دیدار و گفتگو کرد.

دراین دیدار طرفین سفر مقامات عالیرتبه ایرانی و ارمنی به تهران و ایروان را نشاندهنده عزم و اراده جدی دو کشور برای تعمیق روابط عنوان کردند.

طرفین همچنین در خصوص روند رو به گسترش روابط تهران و ایروان در همه عرصه ها به ویژه در ابعاد اقتصادی و بازرگانی، امور زیربنایی و گردشگری گفتگو و تبادل نظر کردند و ضرورت رفع موانع موجود در روند توسعه همه جانبه روابط در این عرصه ها را خواستار شدند.

ایشان تداوم سفر مقامات عالیرتبه دو کشور و رایزنی و مشورت و تبادل نظر در خصوص روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه و اهتمام مشترک را خواستار شدند.