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۲۸ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۱۳

زلالی:

18 مرکز نیکوکاری در اردبیل دایر است

18 مرکز نیکوکاری در اردبیل دایر است

نمین – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل از فعالیت 18 مرکز نیکوکاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز نیکوکاری شهرستان نمین تصریح کرد: مراکز نیکوکاری در نظر دارد ظرفیت استفاده از حمایت های خیرین را توسعه دهد.

وی از سیاست های جدید کمیته امداد را بسیج محلات عنوان کرد و افزود: در مراکز نیکوکاری حمایت خیرین هر محله در همان محله جمع آوری و هزینه می شود.

زلالی معتقد است در هر محله مستمندان و افراد نیازمند به مراتب برای ساکنین شناخته شده تر هستند و بر همین اساس می توان محلات را در راستای حمایت از مستمندان بسیج کرد.

مدیر کل کمیته امداد استان از استقبال مطلوب از طرح ایجاد مراکز نیکوکاری محلات خبر داد و افزود: مراکز نیکوکاری بازوهای حمایتی کمیته امداد هستند.

وی با بیان اینکه مرکز نیکوکاری در شهرستان نمین برای اولین بار فعالیت خود را آغاز کرده است، اضافه کرد: فعال سازی مراکز نیکوکاری در شهرستان ها با هدف محرومیت زدایی در دستور کار این نهاد اجرایی است.

مدیر کل کمیته امداد استان بیان داشت: 31 هزار و 186 خانوار با 63 هزار و 388 نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان است.

به گفته زلالی از این تعداد 57 درصد خانوارها توسط سرپرست زن و مابقی توسط سرپرست مرد اداره می شود.

وی افزود: 46 درصد خانوارها ساکن در شهر و مابقی ساکن در روستاها هستند.

کد مطلب 2393092

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