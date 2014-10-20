18 مرکز نیکوکاری در اردبیل دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز نیکوکاری شهرستان نمین تصریح کرد: مراکز نیکوکاری در نظر دارد ظرفیت استفاده از حمایت های خیرین را توسعه دهد.

وی از سیاست های جدید کمیته امداد را بسیج محلات عنوان کرد و افزود: در مراکز نیکوکاری حمایت خیرین هر محله در همان محله جمع آوری و هزینه می شود.

زلالی معتقد است در هر محله مستمندان و افراد نیازمند به مراتب برای ساکنین شناخته شده تر هستند و بر همین اساس می توان محلات را در راستای حمایت از مستمندان بسیج کرد.

مدیر کل کمیته امداد استان از استقبال مطلوب از طرح ایجاد مراکز نیکوکاری محلات خبر داد و افزود: مراکز نیکوکاری بازوهای حمایتی کمیته امداد هستند.

وی با بیان اینکه مرکز نیکوکاری در شهرستان نمین برای اولین بار فعالیت خود را آغاز کرده است، اضافه کرد: فعال سازی مراکز نیکوکاری در شهرستان ها با هدف محرومیت زدایی در دستور کار این نهاد اجرایی است.

مدیر کل کمیته امداد استان بیان داشت: 31 هزار و 186 خانوار با 63 هزار و 388 نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان است.

به گفته زلالی از این تعداد 57 درصد خانوارها توسط سرپرست زن و مابقی توسط سرپرست مرد اداره می شود.

وی افزود: 46 درصد خانوارها ساکن در شهر و مابقی ساکن در روستاها هستند.