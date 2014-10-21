محرومیت جاده های سیستان و بلوچستان خانواده های بسیاری را از زندگی محروم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سقوط هواپیمای ایران 140 در تهران و جان باختن تعداد 39 ایرانی در جریان این حادثه در مرداد ماه سال جاری موجب شد تا رییس جمهور توقف پرواز با این هواپیما را صادر کند اما طی 6 ماه گذشته فوت 225 نفر در جاده های سیستان و بلوچستان و بیش از 5 برابر آمار کشته شدگان این پرواز هنوز حساسیتی برای مسئولان ایجاد نکرده است.

سایه مرگ در جاده های سیستان و بلوچستان

به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در 6 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 145 تصادف منجر به فوت در محورهای مواصلاتی این استان رخ داده است که در جریان این سوانح تعداد 225 نفر از هموطنان ما جان خود را از دست داده اند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با مهر بیان داشت: تعداد 100 نفر از فوتی های این سوانح رانندگی مربوط به خودرو های سوخت و قاچاق انسان بوده است.

وی بیشترین علت سوانح رانندگی را در سیستان و بلوچستان سرعت سرسام آور خودرو ها عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل اجرای طرح امنیت و آرامش را در محور های اصلی را در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: در این راستا در 26 نقطه و محور مواصلاتی این طرح به مرحله اجرا خواهد گذاشته شد و به صورت زوجی و ترکیبی پلیس راه و انتظامی در جاده ها مستقر خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئول مبارزه و برخورد با خودرو های لجام گسیخته قاچاق سوخت و انسان در استان کیست به خبرنگار مهر گفت: رسیدگی به قاچاق کالا و انسان و یا سوخت وظیفه چندین دستگاه است و باید همه با تمام امکانات کار پای بیایند.

تصادفات جاده ای رو به افزایش است

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه در 5 ماه ابتدای امسال تصادفات جاده ای در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش 12 درصدی به همراه داشته است اظهار داشت: محورهای فرعی در این راستا به دلیل عدم برخورداری از استاندارد های لازم 33 درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

علی خانقایی در گفتگو با مهر بیان داشت: 74 درصد از تصادفات جاده‌ای در سیستان و بلوچستان در شعاع صفر تا 50 کیلومتری مبادی ورودی و خروجی شهرها به وقوع می‌پیوندد و بیشتر به صورت رخ به رخ و یا واژگونی است.

خانقایی گفت: اطلاعات نشان می‌دهد از کل تصادفات به وقوع پیوسته در پنج ماهه امسال، سهم سواری‌ها با 562 فقره معادل 55 درصد و وانت‌بارها 20 درصد بوده است.

وی اضافه کرد: بیشترین تصادفات جاده‌ای در محورهای زاهدان ـ خاش، ایرانشهر ـ خاش و ایرانشهر ـ بمپور و به ترتیب بیشتر از ساعات 14 تا 18 و از ساعت 18 بعداظهر تا پنج صبح رخ داده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان با بیان اینکه امسال 21 درصد تصادفات جاده‌ای مربوط به خودروهای حامل قاچاق سوخت بوده است افزود: امسال تعداد مجروحین نسبت به سال قبل کاهش اما تعداد فوتی‌ها در سوانح جاده‌ای افزایش داشته است.

خودرو های حامل قاچاق سوخت و انسان دو عامل اصلی تصادفات

خانقایی با بیان اینکه سهم بسیاری از سوانح و تلفات جاده ای در استان به قاچاقچیان سوخت و انسان اختصاص دارد بیان داشت: اگر تصادفات مربوط به خودروهای حامل سوخت و اتباع بیگانه غیرمجاز را در نظر نگیریم در کل تصادفات جاده‌ای در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل سه درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در ازای هر تصادف منجر به فوت ناوگان، بدون احتساب خودروهای حامل سوخت قاچاق و اتباع بیگانه غیرمجاز، یک نفر فوت می‌کند این در حالی است که در ازای تصادف خودروهای حامل سوخت قاچاق و اتباع بیگانه غیرمجاز تعداد 4 نفر فوت می‌کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های سیستان و بلوچستان گفت: هم‌اکنون 400 دستگاه دوربین ثبت تخلف در محورهای کشور نصب شده است که سهم سیستان و بلوچستان 18 دستگاه بوده و به زودی 11 دستگاه دوربین دیگر نیز به این میزان اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: در سیستان و بلوچستان سه مرکز فوریت‌های پزشکی در شهرستان‌های زابل، زاهدان و ایرانشهر فعال بوده و 60 دستگاه آمبولانس و 51 پایگاه اورژانس در محورهای مواصلاتی مستقر هستند.

خانقایی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای و کاهش تلفات، پیشنهاد می‌شود، شعاع صفر تا 50 کیلومتری مبادی ورودی و خروجی تمامی شهرها چهاربانده شود، کل محورهای مواصلاتی تحت پوشش شرکت مخابرات قرار بگیرد و از سرقت علائم در محورها جلوگیری شود.

وی بیان داشت: در محور های مواصلاتی استان تعداد 130 نقطه حادثه خيز وجود دارد که 66 نقطه در شمال استان و تعداد 53 نقطه در جنوب استان واقع شده است که باید هر چه زودتر نسبت به رفع این نقاط حادثه خيز و سرعت بخشيدن به اصلاح آن ها انجام شود.

فقر اقتصادی جان بیشتری در سیستان و بلوچستان می گیرد

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه سه عامل در بروز و یا کاهش تصادفات نقش اصلی را ایفا می کنند بیان داشت: عامل انسانی، وسیله نقلیه و همچنین راه های مواصلاتی در این راستا نقش اصلی را عهده دار هستند.

سرهنگ ایوب شرافتی در گفتگو با مهر بیان داشت: متاسفانه فقر اقتصادی موجب شده است تا بیشتر خودرو های در حال تردد در جاده های استان را سواری پراید تشکیل دهد و بررسی های بعمل آمده نشان داده که در سوانحی که وسیله نقلیه پراید در آن حضور داشته بیشترین آمار تلفات جانی در سر صحنه را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به دو سانحه تصادف در ماه گذشته در محور های شمال استان اظهار داشت: در یک سانحه بر اثر برخورد دو دستگاه پراید 9 نفر از سرنشینان دو خودرو و در حادثه دیگری بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با خودروی زانتیا در سیستان 4 نفر از سرنشینان خودرو ی پراید جان خود را از دست دادند که خود گواه درجه پایین ایمنی این خودرو است.

وی تاکید کرد: خودروی پراید وسیله مطمئنی برای تردد در جاده نیست و اجازه تردد از این خودرو در جاده ها باید سلب شود.

وی افزود: متاسفانه بیشترین تعداد وسیله نقلیه در جاده های استان را به دلیل ضعف اقتصادی خانوادها وسیله نقلیه پراید و بر همین اساس بیشترین آمار تلفات را نیز به همین خودرو تعلق دارد.

سیستان و بلوچستان از آزاد راه محروم است

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سیستان و بلوچستان از داشتن آزاد راه محروم است ادامه داد: سهم این استان از بزرگراه نیز به صورت پراکنده و تکه تکه از 167 کیلومتر تجاوز نمی کند و باید گفت سهم جاده های استان از بزرگراه تنها یک و سه دهم است.

شرافتی بیان داشت: متاسفانه حتی جاده های پر ترافیک و با حجم بالای تردد نظیر محورخاش-سراوان شرایط و استاندارد های راه اصلی را نداشته و جز راه های فرعی دسته بندی می شود و به همین دلیل است که آمار بیشترین تصادفات و تلفات جانی را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: با وجود چنین شرایطی عامل راه به عنوان یکی از فاکتور های مهم در بروز سوانح دارای اشکالات و محرومیت های زیادی در این استان است که بر افزایش آمار تلفات دامن می زند.

وی یادآور شد: بزرگترین معضل در بحث ترافیکی برخورداری از راه های استاندارد است که متاسفانه توجهی به زیرساخت‌ها و ایجاد راه‌های مجزای رفت و برگشت و بزرگراه نشده و لذا جاده‌های با عرض کم تصادفات مرگباری برجای می گذارند که نمونه های آن در محور های این استان فراوان است.

ناتوانی دوربین ها در کنترل سرعت

سرهنگ شرافتی با اشاره به اینکه تنها در طی بازه زمانی سه ماه گذشته بیش از 11 هزار قبض جریمه به استناد ثبت تخلف توسط دوربین های کنترل سرعت به درب منازل رانندگان متخلف ارسال شده است با تعجبی تامل برانگیز اظهار داشت: متاسفانه به جای اینکه شاهد کاهش سرعت در جاده های استان باشیم اما در عمل سرعت غیر مجاز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تعداد 29 هزار اخطاریه و برگ جریمه نیز در نوبت چاپ و ارسال قرار دارد بیان داشت: به نظر می رسد بسیاری از رانندگان هنوز به دلیل ضعف در اطلاع رسانی از این موضوع اطلاع چندانی ندارند و یا سعی دارند با بی اعتنایی به استقبال خطر بروند.

وی عامل انسانی و آموزش و نهادینه سازی فرهنگ رانندگی را در بروز سوانح را بسیار جدی و الزامی دانست و گفت: ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور به ویژه با سرمایه گذاری بیشتر در این استان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

افزایش آمار تلفات نگران کننده است

فرمانده پلیس راه شمال استان با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال و براساس اعلام پزشکی قانونی تلفات ناشی از سوانح رانندگی اعم از واژگونی سوختکش‌ها و افغان‌کش‌ها به میزان 19 درصد و در تعداد نفرات نیز 12 درصد افزایش داشته است ابراز داشت: این آمار بسیار نگران کننده است.

وی افزود: در سال گذشته از مجموع کشته شدگان 12 درصد مربوط به ناهنجاری‌های ترافیکی اعم از قاچاق سوخت و انسان بود در حالی که این آمار امسال به 35 درصد رسیده است.

وی گفت: افراد سودجو که مبادرت به قاچاق سوخت و انسان در محورهای مواصلاتی منطقه می‌کنند باعث نا امنی در جاده‌ها شده‌اند و نکته زجر آور آن که رانندگان این خودروها به هیچ یک از قواعد رانندگی قائل نبوده و افراد بی‌گناهی را قتل‌عام و خانواده‌ها را متلاشی می‌کنند.

شرافتی تصریح کرد: تصادفات قاچاقچیان سوخت و انسان، 90 درصد به دلیل بالا بودن شرایط برخورد و مواد سوختی سریع‌الاشتعالی که حمل می‌کنند اکثرا در آتش می‌سوزند و افراد بی‌گناه دیگری را نیز به کام مرگ می‌کشند.

وی گفت: در این راستا و با حمایت فرمانده انتظامی استان و با محوریت پلیس‌راه، طرح ایجاد آرامش در محورهای مواصلاتی استان ابلاغ شده است که در این طرح پلیس‌راه در کنار رده‌های انتظامی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با افرادی که فضای مخاطره‌آمیز برای رانندگی ایجاد می‌کنند، برخورد جدی به عمل خواهد آمد.

وی یادآور شد:در سیستان و بلوچستان تصادفات منجر به حریق بسیار زیاد است این درحالی است که آتش‌نشانی امکانات و سرعت عمل لازم را برای مهار آتش ندارد و گاها باید صبر کرد آتش خاموش شود و بعد عملیات امداد و نجات انجام شود.

شرافتی گفت: در سیستان و بلوچستان بیشتر مجروحان صحنه تصادفات جاده‌ای در حین انتقال به بیمارستان فوت می‌کنند و این استان از این نظر در رتبه سوم کشور قرار دارد که اورژانس باید اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهد.

تعیین ضرب الاجل توسط استاندار

آمار رو به افزایش تلفات جاده های استان موجب شد تا استاندار سیستان و بلوچستان در پنجم مهرماه سال جاری هيئت 5 نفره ای را متشکل از ادرات راه و شهرسازي، حمل نقل و پایانه ها، هلال احمر و نیروی انتظامی را ظرف مدت 20 روز برای تدوین برنامه ها و راهکار های لازم به منظور کاهش تلفات و تصادفات جاده اي وارد عمل کند.

هر چند که ضرب الاجل های استاندار همچون جمع آوری و ساماندهی میدان دام زاهدان و یا ضرب الاجل ساماندهی و جمع آوری پوشاک دست دوم در استان تاکنون ابتر مانده و ضربی نداشته است اما بسیاری از شهروندان و رسانه ها در انتظار هستند تا ببینند سومین ضرب الاجل تعیین شده توسط استاندار که کاهش آمار تصادفات و برخورد با قاچاقچیان سوخت است آیا به سرانجامی می رسد یا خیر؟

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گزارش: بابک رحیمیان