آموزشی مبانی محیط زیست کوهستان در آبان ماه/ کوه ها برج های آب شیرین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله اشتری مدیر عامل انجمن حفظ محیط کوهستان با اشاره به اینکه انجمن حفظ محیط کوهستان یکی از تشکل های پیشکسوت در حوزه محیط زیست است، گفت: این تشکل در جهت حفظ توسعه محیط زیست کوهستان تلاش می کند.

وی با بیان اینکه کوه ها از جنبه های مختلف نظیر منابع آب شیرین ، تنوع زیستی و خدمات دیگر قابل اهمیت است، افزود: اکوسیستم های کوهستانی، اکوسیستم مادر محسوب می شود و اکوسیستم متعددی رادر زیر مجموعه خود حمایت می کند.

اشتری تصریح کرد: کشور ایران به دلیل قرار گیری در منطقه خشک دنیا، تمام منابع آب دریافتی و بخش اعظم نزولات آسمانی در کوه ها ذخیره می شود و این اکوسیستم اهیمت بالای از نظر مقوله آب دارد.

وی ادامه داد : متاسفانه با توجه به اهمیت اکوسیستم کوهستان آن طور که باید برای حفظ محیط زیست کوهستان توجه لازم نشده است که البته ساز و کار هایی در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده است ولی کافی نیست.

اشتری با تاکید بر اینکه تنوع زیستی ایران در کوهستان تمرکز پیدا کرده است گفت: وجود خاکهای مختلف و جغرافیای متفاوت در کوهستان ، تنوع زیادی در زیست بوم کوهستان ایجاد شده است و جز نقاط داغ از نظر تنوع زیستی محسوب می شود.

وی ادامه داد : در دنیا برای اکوسیستم کوهستان اهمیت زیادی قائل هستند و 30-25 سال است که از کوه ها بعنوان برج های آب شیرین یاد می شود.

مدیر عامل انجمن حفظ محیط کوهستان، خاطر نشان کرد: این انجمن با همکاری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، دوره آموزش تخصصی "مبانی محیط زیست کوهستان" را در 11 جلسه تئوری سه ساعته و یک جلسه علمی یک روزه در کوهستان در ماه های آبان و آذر 1393 برگزار می کند.

وی هدف از برگزاری این دوره، ارتقای ظرفیت های علمی کشور در ارتباط با محیط زیست کوهستان عنوان کرد و گفت: برخی مباحث آموزشی این دوره شامل آب و کوهستان، تنوع زیستی کوهستان، نقش پوشش گیاهی در حفظ آب و خاک، سوانح و بلایای طبیعی ، تخریب و فرسایش در کوه ها، مناطق حفاظت شده کوهستانی، تغییر اقلیم است.

همچون دوره های گذشته، دروس این دوره نیز توسط مجرب ترین اساتید تدریس خواهد شد در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد.