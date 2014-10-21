به گزارش خبرنگار مهر، اثر تازه‌ای از جاشوا فریس نویسنده جوان آمریکایی با عنوان «بی‌نام» و با ترجمه لیلا نصیری‌ها از سوی نشر ماهی منتشر شد.

جاشوا فریس از نویسندگان جوان نسل نو ادبیات آمریکا است که با تالیف رمان «آنگاه به پایان رسیدم» که نخستین اثر وی نیز به شمار می‌آید، توانست جایزه «پن» آیالات متحده آمریکا در سال 2007 را که از سوی بنیاد همینگوی اهدا می‌شود، به دست آورد.

او در این رمان به سراغ تناقضات موجود در زندگی انسان رفته که باعث از دست رفتن تمامی چهارچوب های زندگی وی می‌شود.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: داشت خانه و زندگی‌اش را از دست می‌داد، آن لذت ناب مام کردن را، آن قابلمه‌های مسی را که بالای سکوی وسط آشپزخانه آویزان بود، خانواده‌اش را- دوباره خانواده‌اش را از دست می‌داد. میان چهارچوب در ایستاد و به دقت همه چیز را ورانداز کرد. قدرشان را نداشته بود. چطور این اتفاق دوباره افتاده بود؟ به خودش قول داده بود قدر همه چیز را بداند و حالا لحظه‌ای را به یاد نمی‌آورد که این قول جایش را به روزمرگی داده بود. بعید بود در یک لحظه اتفاق افتاده باشد. کلیدهایش را انداخت روی میز کنسول و کفش‌هایش را بر خلاف عادت روی قالی کناره ایرانی در آورد، همانی که با جین در سفرشان به ترکیه خریده بودند. یک هفته‌ای را در ترکیه گذرانده بودند و یک هفته هم در مصر. همیشه لابه‌لای کارهایشان مسافرت هم می‌ىفتند. مقصد بعدی‌شان گشت و گذاری بود در دنیای وحش کنیا اما حالا مجبور بوند سفر را به تعویق بیاندازند.

لازم به یادآوری است رمان «بی‌نام» دومین رمان تالیف شده از سوی این نویسنده است. پیش از این در ایران و با ترجمه علی فامیان رمان «آنگاه به پایان رسیدیم» از وی به انتشار رسیده است.

نشر ماهی رمان بی‌نام را در 307 صفحه با قیمت 16 هزار تومان منتشر کرده است.