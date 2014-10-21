شهرداری محمدیه برای برگزاری ایام محرم آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، 36 هیئت مذهبی و مداحان شهر محمدیه صبح سه شنبه با همکاری شورای اسلامی و شهرداری محمدیه در سالن اجتماعات شورا مورد تجلیل قرار گرفتند.

حسین بهزاد پور در این مراسم ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان اظهارداشت: به منظور بهرمندی هرچه بهتر مردم از هیئت های مذهبی شورا و شهرداری محمدیه اقدام به برنامه ریزی خاص درخصوص ارتباط بیشتر و ایجاد هماهنگی، نظم و انضباط در بین هیت ها و دسته جات عزاداری کرده است تا عزاداری در خور و شان حضرت امام حسین (ع) در محمدیه برگزار شود.

وی هدف از این نشست را، ارائه توصیه های ایمنی لازم و رعایت آن از سوی مسئولین و عوامل اجرایی هیئت هاو دسته جات مذهبی در شهر محمدیه اعلام کرد.

شهردار محمدیه در ادامه به نقش هیئت های مذهبی به خصوص مداحان اهل بیت (ع) اشاره کردو افزود: حرکت در مسیر آرمان های این امام بزرگوار یکی از وظایف مهم شما عزیزان است که با تبلیغ و خواندن اشعار مربوط به اهداف امام حسین (ع) ضمن عظمت بخشیدن به مجالس سالار شهیدان مراقب آسیب های دشمنان دین برای ضزبه زدن به اسلام باشید.

بهزادپور، محرم را فرصت ویژه ای برای خوسازی دانست و بر لزوم استفاده بهتر از این موقیعت معنوی و استثنایی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: نوحه های غیر اصولی باعث ایجاد بدعت و تاثیر منفی در جامعه می شود در این راستا باید هیئت های عزادار و مداحان از هدف اصلی خود فاصله نگیرند.

شهردار محمدیه اظهارداشت: برای حفظ امنیت عزادران و خدمت رسانی مطلوب به مومنین حاضر در هیئت ها و دسته جات فضاهای شهری در محمدیه به شکل مناسبی مهیا شده است و تدابیری ویژه ای از قبیل جلوگیری از ترافیک، روان سازی و همچنین مساعدت های به هیئت های فعال شهر شده است.

کاظمی: آمادگی محمدیه برای برگزاری ایام محرم

در ادامه مراسم علی کاظمی رئیس شورای شهر محمدیه ضمن تسلیت فراررسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع) از آمادگی شهر محمدیه جهت برگزاری آیین های مذهبی و سوگواری خبر داد.

رئیس شورای شهر محمدیه ضمن تاکید بر رعایت نکات بهداشتی در این ایام خاطرنشان کرد: شهروندان صرفه جویی در این ایام را مورد توجه قرار دهند.

در پایان این مراسم از 36 هیئت فعال و 20 مداح با اهداء لوح و هدایا از سوی شهرداری و شورا تجلیل شد.

