سرهنگ سید تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برخی تقاطع ها که زمان در نظر گرفته شده برای عبور خودروها کافی نیست و نبود گردش به راست می تواند باعث ایجاد ترافیک و تخلیه نشدن خودروها در محور ارتباطی شود اعلام کرده ایم که گردش به راست آزاد است.

وی افزود: برای مشخص شدن اینکه در کدام تقاطع ها گردش به راست آزاد است در حال بررسی کارشناسی هستیم و به ماموران نیز اعلام شده در این زمینه همکاری لازم را با رانندگان داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که مردم چگونه باید از آزاد بودن گردش به راست در تقاطع هایی با این ویژگی مطلع شوند گفت: در این ارتباط تابلوهای اطلاع رسانی در تقاطع هایی که گردش به راست در آن آزاد است نصب می شود تا رانندگان بتوانند از این امکان استفاده کنند.

سامانه استعلام تخلفات پلیس هفتگی به روز می شود

رییس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به اینکه چرا استعلام هایی که مردم از طریق سامانه استعلام تخلفات راهنمایی و رانندگی دریافت می کنند با تخلفات ثبت شده در راهور مغایرت دارد،علت این موضوع را به روز رسانی هفتگی این سایت عنوان کرد و گفت: به دلیل حجم بالای اطلاعات ارایه شده در این سایت و نیز ضرورت بررسی کارشناسی تخلفات ثبت شده و پالایش و رصد آن ها، حداکثر یک هفته زمان نیازداریم تا بتوانیم تخلفات رانندگی خودروها را در آن به روز کنیم و به این دلیل،سامانه استعلام ممکن است مغایرت هایی با تخلفات ثبت شده رسمی داشته باشد که در صورت به روز رسانی روزانه اطلاعات سایت،این مغایرت ها نیز کمتر می شود.

خودروهای پلیس از خطوط ویژه عبور نکنند

حسینی با اشاره به اینکه عبور خودروهای امدادی از جمله پلیس ازخطوط ویژه اتوبوس غیر مجاز نیست و قانون این اجازه را داده است که خودروهای امدادی ازخطوط ویژه تردد کنند گفت: رانندگان این خودروها حق ندارند از اتوبوس ها بخواهند که برای آنها مسیر عبور باز کنند. درصورت مشاهده چنین مسئله ای افراد می توانند با بازرسی ناجا تماس گرفته و موضوع تخلف را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه از ماموران خود خواسته‌ایم ترجیحا از این خطوط برای عبور در خیابانها استفاده نکنند گفت: در صورتی که حتی ترافیکی در محور اصلی و خیابان وجود نداشته باشد رانندگان خودروهای پلیس، اورژانس و آتش نشانی می‌توانند از مسیرهای ویژه عبور و به ماموریت های خود بپردازند.

موافق پیاده شدن راننده متخلف از خودرو نیستم

رییس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به سوالی که آیا راننده متخلف پس از متوقف شدن ازسوی پلیس باید از خودرو پیاده شده و برای ارائه مدارک خود به ماموران مراجعه کند یا پلیس باید به سمت خودرو و راننده متخلف برود، قانون را در این زمینه نامشخص دانست و گفت: اینکه مردم می گویند در کشورهای اروپایی و آمریکایی این پلیس است که به سمت راننده متخلف حرکت می کند و این حرکت را نشانه احترام او به مردم می دانند درست است و این مسئله الزامی قانونی برای آنهاست و اگر راننده متخلف از خودرو بیرون بیاید پلیس اجازه دارد به سوی او شلیک کند و به این دلیل است راننده در خودروی خود می ماند.

حسینی تصریح کرد: مشاهده می شود مامور راهنمایی و رانندگی و راننده متخلف ازخودرو پیاده و با یکدیگر صحبت می کنند که این مسئله می تواند باعث کلنجار میان آن دو و درگیری شود که تبعات بعدی را در پی دارد و به این دلیل شخصا مخالف این هستم که راننده از خودرو پیاده شود اما بر اساس دستور العمل موجود،ماموران برای بررسی مدارک و اعمال قانون باید از خودرو پیاده شده و به سمت راننده متخلف بروند که این موضوع برای آنها الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر،بر اساس طرح ممنوعیت گردش به راست که از اول آبان ماه اجرایی می شود اگر در تقاطع‌هایی که دارای مسیر جداگانه برای گردش به راست یا تابلوی ویژه نیستند، رانندگان اقدام به گردش به راست کنند علاوه بر جریمه 100 هزار تومانی،10 نمره منفی هم در کارنامه رانندگی آنها ثبت می شود.