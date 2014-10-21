به گزارش خبرنگار مهر، متن اطلاعیه ستاد اجرایی نمایشگاه مطبوعات بدین شرح است:

1) با توجه به جمع آوری اطلاعات از نوع، ترکیب و متراژ درخواستی متقاضیان غرفه نمایشگاهی، گروه بندی اولیه، با اصلاحاتی به 16 گروه اصلی تقسیم شد که ترکیب بندی کلّی آن به شرح زیر است:

2) ثبت نام قطعی از ساعت 8 صبح پنجم آبان تا آخر وقت 8 آبان انجام می‌شود. کسانی که در این فاصله نسبت به جانمایی اقدام نکنند، به منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی خواهد شد.

3) مرجع مجوز گروه‌های حاضر در نمایشگاه به شرح زیر است:

رسانه‌ها: هیئت نظارت بر مطبوعات

کسب و کار مرتبط: وزارتخانه یا اتحادیه ذیربط

تشکل‌های مطبوعاتی: دستگاه ذیربط یا عضویت در شورای هماهنگی تشکل‌های ذیربط (مدیریتی مطبوعات یا روزنامه نگاری)

4) جدول تفکیکی آخرین وضعیت متقاضیان در جدول شماره 1 آمده است. این دسته از متقاضیان چنانچه مشمول گروه دیگری نیز هستند و تمایل دارند در آن گروه بمانند تا ساعت 12 روز چهارشنبه (30 مهرماه) به کارشناسان ستاد برگزاری نمایشگاه مطبوعات (شماره تلفن 88328104) اطلاع دهند تا در صورت امکان، جابجایی لازم انجام گیرد.

5) بعضی از رسانه ها در نامواره، تبلیغات یا متن مطالب، خود را به غیر از نام و سایر مشخصات مصوب هیأت نظارت بر مطبوعات می‌نامند، یا ماده 18 قانون مطبوعات (الزام درج شناسنامه در رسانه) را رعایت نمی‌کنند، اگرچه تخلفات از قانون مطبوعات، جداگانه نیز رسیدگی می‌شود امّا در عین حال در نمایشگاه مطبوعات به چنین رسانه هایی غرفه داده نمی‌شود و در روز ثبت نام قطعی، امکان جایابی الکترونیک نخواهند داشت.

6) سازمان‌ها، شرکت‌ها و اداراتی که نام آنها در جدول شماره 2 آمده است، می‌توانند در غرفه رسانه دارای مجوز متعلق به سازمان خود یا در قالب روابط عمومی دستگاه (بالاترین مرتبه سازمانی) حضور پیدا کنند.

7) آن دسته از رسانه‌هایی که فاقد مجوز هستند، امکان حضور در نمایشگاه را ندارند. از آنجا که احتمال می‌رود این دسته از رسانه‌ها - که نام آنها در جدول شماره 2 آمده است - درخواست خود را با نامی غیر از نام مصوب ارائه داده باشند، در صورتی که تصویر مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات را تا ساعت 12 روز چهارشنبه (30 مهرماه) به ستاد برگزاری نمایشگاه مطبوعات ارسال کنند، در گروه بندی‌ها قرار می‌گیرند تا بتوانند با سایر متقاضیان در روزهای پنجم تا هشتم آبان ماه جایابی الکترونیک کنند.

8) موارد تکراری و ادغامی نیز در جدول شماره 1 آمده است.

9) تحویل غرفه به کلیه کسانی که قبلاً در سایت نمایشگاه، پیش ثبت نام کرده اند (جدول 1) قطعی است.

10) سایت نمایشگاه (www.pressexpo.ir) روز چهارشنبه 30 مهرماه از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر مجدداً برای پیش ثبت نام باز می‌شود. ستاد نمایشگاه اگرچه تلاش خواهد کرد برای این دسته از متقاضیان نیز تمهیدات لازم را ببیند امّا با توجه به محدویت فضا این پیش ثبت‌نام به معنای تعهد واگذاری غرفه نخواهد بود.

11) در ثبت نام قطعی امکان درخواست متراژ مازاد بر پیش ثبت نام یا مازاد بر سقف مجاز وجود ندارد.