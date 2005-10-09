ايران در امور داخلي عراق هيچ دخالتي ندارد/ترويست هايي از آمريكا و انگليس دستگيرشدند

به گزارش خبرگزاري مهر، بيان جبرصولاغ الزبيدي وزيركشورعراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درمورد اوضاع امنيتي عراق گفت : همچنان انفجارهاي دهشتناك غير نظاميان را مورد هدف قرارمي دهد اما برداشت دقيق ما ازپيشرفت بسيار خوب نيروهاي امنيتي چه در وزارت كشور و چه در وزارت دفاع است .

وي به سفر خود به اردن اشاره كرد وگفت : من در اردن شاهد فارق التحصيل شدن 1500 افسر پليس بودم كه در زمينه هاي استفاده از سلاح جديد ودلايل جرم و جنايت و حقوق بشر و حمايت قانون آموزش ديده اند.



وي افزود: ماهانه بين 3 هزار تا 5 هزار پليس فارغ التحصيل شدند و ما اميدواريم ما به استاندارد جهاني برسيم .هم اكنون براي هر 150 نفر يك پليس وجود دارد درحالي كه ما در حال حاضر براي 300 شهروند يك پليس داريم لذا ما به تعداد پليس بيشتري براي امنيت نياز داريم .

وزير كشورعراق درخصوص مليت تروريست هاي دستگير شده در عراق عنوان كرد : ما تروريست هايي از آمريكا وانگليس ، فرانسه ، دانمارك و ايتاليا دستگير كرديم كه اصالتا عرب هستند ولي گذرنامه غربي دارند اما در سطح كشورهاي عربي ما تروريست هايي از كشورهاي الجزاير، ليبي، عربستان، اردن ، سوريه و حتي از آسيا از هند ، پاكستان ، تاجيكستان و افغانستان بازداشت كرديم و آنها يك بافت بسيار عجيب و غريبي دارند .

بيان جبر صولاغ پيرامون حداقل تعداد تروريست هاي دستگير شده درعراق گفت : تا سه ماه پيش 2500 تا 3 هزار تروريست عرب درعراق بودند و هم اكنون تعداد آنها از 900 تن تجاوز نمي كند و بقيه نيز درعمليات فلوجه ، القائم ، تلعفر كشته و تعدادي هم عراق را ترك كردند.

ما تروريست هايي از آمريكا وانگليس ، فرانسه ، دانمارك و ايتاليا دستگير كرديم كه اصالتا عرب هستند ولي گذرنامه غربي دارند اما در سطح كشورهاي عربي ما تروريست هايي از كشورهاي الجزاير، ليبي، عربستان، اردن ، سوريه و حتي از آسيا از هند ، پاكستان ، تاجيكستان و افغانستان بازداشت كرديم و آنها يك بافت بسيار عجيب و غريبي دارند .

وزير كشور عراق در پاسخ به اين سوال كه چه چيز باعث خشم و ناراحتي شما شد ،هنگامي كه سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان از نفوذ ايران درعراق سخن به ميان آورد؟ ابرازداشت : من سفر فيصل به آمريكا و نشست هايش درمراكز مطالعات استراتژي را دنبال كرد و هنگامي كه اظهاراتش در روزنامه الشرق الوسط منتشر شد، شگفت زده شدم او درك مي كند كه نظام فدرالي عراق براي كردها تشكيل شود، ولي نمي خواهد نظام فدرالي براي ديگران باشد. ما نمي گوييم كه فدرالي براي شيعه باشد بلكه مي گوييم كه فدرالي براساس منطقه جغرافيايي تاسيس گردد .

وزير كشورعراق ياد آور شد : نظام فدرالي به معناي تقسيم عراق نيست، بلكه به معناي يكپارچگي است و تجربه جهاني در اين زمينه وجود دارد و سعود الفيصل از اين موضع سخن به ميان آورده است .

وي درخصوص پاسخ به وزير خارجه عربستان كه آيا نظر شخصي خود را عنوان كرده و يا نظر دولت عراق و يا مجلس اعلاي انقلاب اسلامي خطاب به خبرنگار الشرق الاوسط عنوان داشت : سخنان من هيچ ارتباطي به دولت عراق ندارد اما شما مي توانيد برويد ازمجلس اعلا سوال كنيد.

صولاغ درمورد موضع كنونيش درقبال عربستان گفت : اميداورم اين اظهارات همچون ابر تابستاني زود گذر باشد ومن هفته گذشته پيام امير نايف بن عبدالعزيز را خواندم، موضع ما درقبال سعودي ها مثبت است و بسيار خوشحال شدم و به زودي هياتي را به همراه گزارش هاي امنيتي مهم به رياض اعزام خواهيم كرد .

وي ابراز اميدواري كرد كه همانطور كه عراقي ها با اردني ها توافقنامه امنيتي مشترك امضا كردند با برادران سعودي خود نيز توافقنامه امنيتي مشترك با آنها امضا نمايند.

وزير كشور عراق درمورد حضور شبه نظاميان مسلح در عراق اظهارداشت : هيچ شبه نظامي وجود ندارد و افراد سازمان بدر كه هم اكنون در اطراف منزل سيد عبد العزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در جادريه هستند، تنها براي نگهباني از جان وي مي باشند و چنانچه افراد مسلح شبه نظامي در خيابان ها ديده شوند، دستگير خواهند شد.

خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط از صولاغ اين سوال را پرسيد عراقي ها از نفوذ ايران در عراق بويژه دربصره سخن مي گويند و روحانيون شيعه و استادان دانشگاه و مسئولان رسانه ها و سياستمداران و شهروندان عراقي همه از نفوذ سخن به ميان مي آورند، نظر شما چيست؟ گفت : ايراني ها در امور داخلي ما دخالت نمي كنند.

بيان جابرصولاغ افزود: شايعه سازان مي خواهند 16 ميليون عرب شيعه درعراق را ازاتباع ايران معرفي كنند اما اين شايعاتي بيش نيست وبه نفع عرب ها نمي باشد همه ما عرب هستيم من خودم از عشيره زبيد هستم و بقيه نيز ازسايرعشائر عرب عراق.