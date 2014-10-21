هویت امروز ما سه عنصر ملی، دینی، تجددی دارد/ بنیاد هویت ایران، اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «معضلات هویت و راه‌های برون‌رفت از آن» با حضور دکتر حسین کچویان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

کچویان در این نشست، تولید نیروهای نخبه از راه درگیر کردن نوجوانان و جوانان در برنامه‌های جمعی و انتقال مفاهیم به شکل غیر مستقیم در فضاهای اجتماعی را از وظایف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دانست و با بیان اینکه هویت سطح‌های متفاوتی از هویت فردی، جمعی، ملی و جهانی دارد، گفت: هویت مفهوم متاخری است که ناظر بر عملکرد انسان و به فهم انسان‌ها از خودشان باز می‌گردد؛ هنگامی که هویت جمعی مطرح است وجه مشترک جمع در عملی بیان می‌شود که خود مشترک در آن تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه هویت ملی با پدید آمدن مفهوم ملت در چهار صد سال گذشته مطرح شده است، تصریح کرد: هنگامی که مردم در تعامل گسترده‌ای با یکدیگر نبودند مفهوم ملت و ملی تعریف نداشت و پس از آن که مجموعه‌ای از اقوام در کنار یکدیگر وحدت یافتند هویت ملی پدید آمد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مشکلات و بحران‌های متعدد در تاریخ ایران افزود: دگردیسی هویت، بخشی از حقیقت انسان است و چون انسان مداوم زندگی جمعی را تعاون می‌دهد در تجربه‌های نو با معضلات مواجه می‌شود و مدام شاهد تغییرها است؛ اما تغییرات ظاهری همیشه نمادی از تغییرات بنیادی نیست. از شکل خوردن تا معماری در جامعه پیوسته دچار تغییر می‌شود اما اگر تغییرات نشانه‌ای از تغییر ارزش‌های بنیادی نباشد در جامعه دچار بحران هویت نخواهیم شد زیرا لایه‌های عمیق هویت در جامعه ثابت بوده است.

این استاد دانشگاه نگاه به تاریخ هر ملت و بررسی حرکت جمعی آن را مبین عنصر پایه‌ای هویت دانست و گفت: مشکلات هویتی در همه جوامع وجود دارد اما اگر ملتی نتواند حرکت مشترکی انجام دهد و برای حل مشکلات درمانده شود دچار بحران هویت شده است؛ در تاریخ ایران نیز شاهدیم با وجودی که با مشکلات هویتی مواجه بودیم اما جامعه در زمان‌های مختلف خود را بازیافته است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی پاسخ عملی به بحران‌های هویتی بوده و این پاسخ نشان‌دهنده وجود هویت است.

کچویان با بیان اینکه امروز معنای سازه‌ای برای هویت مطرح است افزود: درک نسبت به هویت تغییر کرده و هویت همان چیزی نیست که هستیم بلکه با آنچه به دنبال آن هستیم تعریف می‌شود. هویت امروز ما سه عنصر ملی، دینی، تجددی دارد. اما برای برقراری وحدت بین این سه عنصر نیازمندیم یکی را به عنوان اصل و پایه در نظر بگیریم. با توجه به پاسخی که تاریخ به ما نشان داده بنیاد هویت ایران اسلام است و دو عنصر دیگر هیچکدام برابر با اسلام نیستند و برای تعریف هویت باید اسلام را پایه بگیریم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه مساله بسیار مهم در جامعه امروز عملکردهای خوب است، تصریح کرد: مجموعه‌های فرهنگی همچون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باید مرکزی برای بازتولید نیروهای نخبه باشند تا بتوانیم افرادی که ظرفیت لازم را دارند جذب و با بنیادهای هویتی جامعه آشنا کنیم و بهترین روش برای این مهم توجه به برنامه‌هایی است که در آن جوانان و نوجوانان را درگیر فعالیت‌ها کنیم تا به صورت غیر مستقیم از راه فضاهای اجتماعی مفاهیم منتقل و تبلیغ بخشی از زندگی کردن آدم‌ها شود.

نشست علمی «معضلات هویت و راه‌های برون رفت از آن» در سالن اجتماعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور مدیران سازمان برگزار شد.