تلاش برای بیمه کردن خدمات مشاوره ای/ اجرای طرح غربالگری اضطراب کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرمحمد صادقی گفت: برگزاری جلسات با سازمان نظام روانشناسی منتج به تفاهماتی درخصوص صدور مجوزها و نحوه تعامل و همکاری براساس دستورالعمل جدید شد.

معاون مشاوره و امور روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از تلاش برای بیمه کردن خدمات مشاوره‌ای خبر داد و افزود: خدمات مشاوره‌ای به اقشار آسیب‌پذیر از راه‌های گسترش این نوع خدمات است که گسترش آن همکاری و همیاری چندین سازمان را طلب می‌کند.

وی از اجرای طرح غربالگری اضطراب کودکان 5 تا 6 ساله در سطح کشور خبر داد و گفت: تشخیص زود هنگام بیماری‌های روانی و افراد در معرض آسیب جامعه به سمت سلامت می‌برد.

صادقی ضمن گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، تصریح کرد: هسته‌ای شدن خانواده‌، کاهش ارتباطات خویشاوندی و کم تحمل شدن جوانان از موضوعات خانواده ایرانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون مشاوره و امور روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در پایان، با بیان اینکه طلاق باعث پیچیدگی سیستم خانواده‌ها می‌شود یادآور شد: در حوزه طلاق سازمان بهزیستی کشور با همکاری قوه قضائیه و بخش‌های دیگر خدمات مراکز مداخله در بحران طلاق و مراکز مشاوره را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهند.