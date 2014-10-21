تمهیدات لازم به منظور ساماندهی زوار در مرز شلمچه/ مانور عملیاتی رسیدگی به زوار اربعین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر: مرز بین المللی شلمچه که به دلیل هموار بودن مسیر آن برای تردد زوار و همچنین دسترسی آسان مردم کشور به راههای مواصلاتی ارزان یکی از پرترددترین مرزهای کشور برای زوار اباعبدالله الحسین(ع) شناخته شده است که در ایام اربعین حسینی به رغم تلاش شبانه روزی نیروهای مستقر از ارگانهای مختلف ولی در سالهای گذشته با انتقاداتی از سوی زائرین همراه شده بود.

عیب یابی های گذشته کمکی در نظم دهی بهتر

ولی الله حیاتی فرماندار خرمشهر شامگاه گذشته در جلسه ساماندهی زوار در ایام اربعین از مرز شلمچه که با حضور رئیس سازمان حج و زیارت خوزستان و سایر مسئولان برگزار شده بود از مشکلات سالهای گذشته در مرز شلمچه در ایام اربعین جهت خدمات بهتر برای امسال خبر داد.

وی عنوان کرد: چالش ها و کاستی ها در سالهای گذشته خود می توانند کمکی برای تشخصی عیوب و مشکلات باشند و با استفاده از تجارب ایجاد شده در سال گذشته سعی بر آن داریم امسال مراسمی هرچه باشکوهتر و با ساماندهی منظم تر برای زوار اربعین حسینی در مرز شلمچه داشته باشیم.

وی به ایجاد تغیراتی در تردد زوار برای اربعین امسال خبر داد و گفت: در سالهای گذشته با ازدحام صورت گرفته در سالن مسافری پایانه جهت تایید خروجی زوار با مشکلاتی همراه بودن که امسال با تجربه سالهای گذشته تغیرات اساسی را در شیوه استقرار و همچنین تردد زوار تدارک دیده ایم.

حیاتی تصریح کرد: امسال در ابتدای ورود زوار به مرز شلمچه به ضلع سمت راست مرز که همان یادمان شهدای شلمچه باشد هدایت خواهند شد و زوار بصورت گروه های چهل نفره ساماندهی شده که هر گروه یک سر دسته خواهد داشت که با جمع آوری گذرنامه های زوار در کیسه ای مخصوص قرار داده خواهند شد و به وسیله همان سردسته به پایانه مسافری جهت انجام مراحل خروجی و تایید انتقال داده شده که پس از انجام این مراحل مجددا به محل یادمان برگشته و زوار با سوار شدن در اتوبوس های تدارک داده شده به سمت منطقه صفر مرزی ایران و عراق جهت خارج شدن از مرز هدایت خواهند شد.

دستگاه های اجرایی منتظر دستور کتبی نباشند

فرماندار خرمشهر با اشاره به محدود بودن زمان و مهم بودن تدارکات تایین شده برای ایام اربعین خطاب به مسئولان مربوطه حاضر در این جلسه گفت: زمان برای ما خیلی مهم است و برنامه ها باید از فردا شروع شوند.

حیاتی افزود: دستگاه های اجرایی منتظر دستور کتبی فرمانداری نباشند چرا که موارد و مسئولیت ها بصورت کاملا روشن در این جلسه گفته شده و ارگانهای بخوبی با وظایف خود آشنایی پیدا کردند.

وی برای تسهیل در جابجایی زوار از استقرار اتوبوس هایی در مرز شلمچه خبر داد و افزود: به منظور جابجایی زوار با نظمی بهتر ، امسال اتوبوس رانی های خرمشهر و آبادان با استقرار اتوبوس هایی بصورت سه شیفته به خدمات رسانی به زوار خواهند پرداخت.

تامین و نصب چادرهای گروهی از سوی هلال احمر و همچنین استقرار منظم نیروهای اورژانس ، آمبولانس و نظارت دقیق به بهداشت از دیگر نکاتی بود که فرماندار خرمشهر از مسئولین ذیربط خواستار شد.

فرماندار خرمشهر از اجرای مانور عملیاتی جهت آمادگی برای خدمت رسانی به زوار در ایام اربعین بعد از بیستم محرم امسال نیز خبر داد.

تبلیغات سوء داعش مانعی بر حرکت عظیم اربعین نخواهد شد

سید نبی موسوی امام جمعه خرمشهر تهدیدات داعش را مانعی از حضور مردم در زیارت اربعین امسال نمی داند و حضور پرشورتر از سالهای گذشته را پیش بینی می کند.

وی افزود: دشمنان اسلام و شیعه با افکار پوچ خود هنوز نتوانستند اراده و اخلاص این مردم را درک کنند و تاریخ ثابت کرده است هر وقت دشمن مانع این ملت شده است مردم باشکوه تر حاضر شده اند و نمونه بارز آن راهپیمایی های هر سال روز قدس و 22 بهمن است.

موسوی در بخشی دیگر به جایگاه ویژه خرمشهر اشاره کرد و گفت: خرمشهر نیازی به معرفی ندارد چرا که کاملا معرف تمام مسئولان است.

امام جمعه خرمشهر بیان کرد: بودن بیش از 10 کنسولگری در این شهر خود نمونه بارز بر این صحبت ها است که امروز باید مرز بین المللی این شهر همانند مرزهای دیگر به آن نگاه نشود و نگاهی ویژه را می طلبد.

امکانات خرمشهر در حد یک حرکتی ملی نیست

ناصر حویزاوی رئیس سازمان حج و زیارت خوزستان در این جلسه گفت: امکانات خرمشهر امکانات یک شهرستان است و حرکت اربعین یک حرکت ملی است.

افزود: مراسم اربعین حسینی که از سراسر کشور از خرمشهر و مرز شلمچه عبور می کنند متأسفانه این شهر کماکان با امکانات یک شهرستان در حال اداره کردن این مراسم عظیم است که می بایست برنامه هایی در تکمیل امکانات شهرستان جهت بهتر خدمت رسانی در این منطقه انجام گیرد.

حویزاوی در ادامه خواستار اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در مرز شلمچه برای زوار در آن منطقه نیز شد.

رئیس سازمان حج و زیارت خوزستان به لزوم بودن یک بازارچه مرزی در مرز شلمچه اشاره کرد و افزود: به دلیل فاصله زیاد مرز تا مرکز شهر خرمشهر این نیاز احساس می شود که بازارچه ای در این منطقه جهت تامین نیازهای زوار تدارک دیده شود و مسئولین این را در برنامه های خود داشته باشند.

با وجود شور و اشتیاق و استقبال عظیم مردم ایران برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین(ع) و با این نگاه که در سالهای گذشته به دلیل ناهماهنگی ها و بی نظمی در مرز شلمچه که باعث ناراحتی و مشکل برای زوار شده بود آیا امسال با برنامه های جدیدی که جهت تسهیل در تردد زوار تدارک دیده شده است، دیگر شاهد تکرار مشکلات گذشته برای زوار نخواهیم بود؟

--------------

گزارش و عکس: مهدی بحرانی پور