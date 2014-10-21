موتورسواران متخلف وزیر کشور را به مجلس کشاندند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت عدم محاسبه و پرداخت بخشی از حقوق فرهنگیان بازنشسته با وجود احکام صریح قانونی و نیز سوال ملی یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دلیل بی توجهی به ظرفیت های معدنی کشور از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
همچنین سوال ملی محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خونداق از وزیر کشور درباره علت عزل و نصب های گسترده در وزارت کشور و نیز سوال ملی فاطمه آلیا نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولین در جلسه امروز اعلام وصول شد.
بر این اساس سوال ملی 5 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر کشور درباره عدم برخورد پلیس راهور با موتورسواران متخلف در سطح کشور نیز از دیگر اعلام وصولی های امروز مجلس شورای اسلامی بود.
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