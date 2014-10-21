پژوهش های کتابخانه ای به درد توسعه همدان نمی خورد/ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در هفته پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر پور مجاهد ظهر سه شنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان همدان با بیان اینکه سند یا برنامه راهبردی پژوهش برای نخستین بار در استان همدان به کمک جهاد دانشگاهی در حال تدوین است، اظهار داشت: از سال 90 تا سال گذشته 76 پروژه پژوهشی در استان همدان خاتمه یافته است.

وی با بیان اینکه از 76 پروژه پژوهشی 20 پروژه مربوط به پایان نامه دانشجویی ارشد، یک مورد مربوط به مقطع دکتری و یک مورد طرح پژوهشی بوده است، بیان کرد: همچنین 115 طرح پژوهشی در استان همدان در سامانه سنات ثبت شده است.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری همدان با بیان اینکه برای بررسی طرح های پیشنهادی باید دقت بیشتری انجام گیرد تا طرح های کاربردی برای استان استخراج شود، عنوان کرد: پژوهش هایی که در کتابخانه ها انجام می شود به درد توسعه استان همدان نمی خورد.

پور مجاهد از برگزاری نمایشگاه دستاورد های پژوهشی از تاریخ 15 تا 20 آبان ماه همزمان با هفته پژوهش خبر داد و افزود: همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در سراسر استان های کشور برگزار می شود و مساحت نمایشگاه در همدان هزار متر مربع است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در همدان دارای 40 غرفه است و مکان برگزاری آن هنوز مشخص نیست، بیان کرد: نگران این هستیم که افراد دارای طرح های فناورانه از برگزاری نمایشگاه اطلاع پیدا نکنند که در این راستا می طلبد رسانه ها کمک کنند.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری همدان با بیان که برای طرح های دانش بنیان و کارهای نوآورانه در استان همه باید تلاش کنند، عنوان کرد: فن بازار از امسال در همدان راه اندازی شد و کسانی که ایده دارند می تواننددر بورس ایده شرکت کنند.

ظاهر پور مجاهد با بیان اینکه به زودی برنامه ششم توسعه ابلاغ می شود که از هم اکنون باید فکر منسجم داشته باشیم، ابراز داشت: امیدواریم استان همدان به نوعی کانون فکر و ایده شود.

وی با بیان اینکه یک مورد بودجه ریزی عملیاتی انجام شده است، عنوان کرد: تدوین یک ویژه نامه را به احتمال زیاد در هفته پژوهش خواهیم داشت و با شهرستان ها مکاتبه شده که ستاد پژوهش تشکیل دهند.

مدیرکل استاندارد استان همدان در ادامه با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان استاندارد بحث تدوین و تجدید استاندارد ملی و مشارکت در استاندارد های بین المللی است، اظهار داشت: امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است و اگر بخواهیم اقتصاد دانش بنیان، درون زا و برون گرا داشته باشیم بخشی از خواسته ها با استاندارد سازی فراهم می شود.

فرهاد تیموری با بیان اینکه بهترین الگوی ملی و بومی کشور می تواند استاندارد های بومی و ملی باشد، بیان کرد: بهترین ابزار برای ایجاد فضای کسب و کار خوب، سالم با فضای سازنده استاندارد میسر می شود.

وی با بیان اینکه استاندارد در جهان به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود، عنوان کرد: براساس بند 24 سیاست اقتصاد مقاومتی امسال کمیته ای در استاندارد تشکیل شد و همدان نخستین استان کشور است که همه فراورده های تولیدی در استان را مورد کارشناسی قرار داده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه 700 فرآورده تولیدی در استان همدان وجود دارد که فاقد استاندارد ملی است، ادامه داد: 164 فرآورده در استان همدان استاندارد ملی دارند اما اقدام به دریافت استاندارد نکرده اند.

تیموری با بیان اینکه در جلسه شورای استاندارد اهمیت استاندارد سازی مورد تاکید قرار گرفت، عنوان کرد: استاندارد می تواند حلقه اتصال صنعت و دانشگاه، خدمات و دانشگاه، معدن و دانشگاه و غیره شود چراکه استاندارد بهترین زمینه و بستر برای رقابت سالم، بهبود فضای کسب و کار سالم است.