موفقیتهای ارتش لیبی در مواجهه با گروههای تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد ابو زید المساری" سخنگوی رسمی ستاد ارتش لیبی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد که ارتش لیبی موفقیتهایی را در مواجهه با گروههای تروریستی در عرصه نظامی در شهر بنغازی کسب کرده است.

المساری در ادامه افزود: این پیشرویها به دلیل وجود ازدحام غیر نظامیان و شهروندان در مناطق درگیر، روند کندی را در پیش گرفته است و این به این دلیل است که ارتش نمی خواهد خطر جان غیر نظامیها را تهدید کند.

وی همچنین آخرین وضعیت امنیتی در شهر بنغازی را آرام توصیف کرد.

شایان ذکر است بنغازی و طرابس دو شهر مهم لیبی طی ماههای اخیر شاهد درگیریهای خونین میان گروههای مسلح لیبایی است.