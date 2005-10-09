ايران يك هدف سخت است// مهمترين حربه آمريكا جنگ رواني است// سيروس ناصري عضو تيم هسته اي نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي عصر امروز در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در پاسخ به دانشجويي كه از احتمال وقوع جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران پرسيد، گفت: جواب قاطع اين سوال را خداي تبارك و تعالي ميداند، ما بر حسب شرايط ظاهري مي گوئيم جنگ نمي شود. ايران يك هدف سخت است و مهمترين كار آمريكا عمليات رواني است، براي اينكه روي اراده ايران تاثير بگذارند.

وي با اشاره به اظهار نظر تحليل گران آمريكايي مبني بر اينكه جنگ با ايران، آمريكا را با چالش مواجه خواهد كرد، گفت: آنها فهميده اند كه به خاطر همبستگي ملي و نيروي دروني و قدرت دفاعي كشور نمي توانند با ما مقابله كنند.

لاريجاني در پاسخ به سوالي در خصوص تركيب تيم هسته اي ايران به ويژه حضور سيروس ناصري، عليرغم اتهامات وارده بر وي مبني بر همكاري با شركت اورينتال كيش گفت: درباره سيروس ناصري چيزهايي كه مي گويند درست نيست البته ايشان خدماتي انجام داده و فعلا در تيم هسته اي نيست.

وي در برابر انتقاد دانشجويان، از تخصص برخي اعضاي تيم هسته اي دفاع كرد و گفت: آقاي سعيدي معاون بين الملل سازمان انرژي اتمي دكتراي حقوق بين الملل دارد و انسان بلند نظري است و حضورش در تيم مفيد است.

مسئول پرونده هسته اي ايران، اين تيم را متشكل از انواع تخصص ها از جمله هسته اي و حقوق بين الملل و ديپلمات دانست.

لاريجاني در پاسخ به سوالي در خصوص مسئوليت رضا آقازاده در اين تيم نيز گفت: آقاي آقازاده با سابقه فعاليت مفيد در كشور رئيس سازمان انرژي است و وي را شخص ديگري منصوب كرده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه اين مردم ايران هستند كه در خصوص برخورداري از فن آوري هسته اي تصميم مي گيرند، تصريح كرد: اروپا گفته است كه از مذاكره با ايران استقبال مي كند، ما نيز مذاكره را رد نكرده ايم.

وي اضافه كرد: آنها مي گويند ما در رفتار با ايران مي خواهيم يك نظام حقوقي جديد تعريف كنيم در حالي كه مي خواهند با اين ابزار ايران را از حقوقش محروم كنند.

لاريجاني در پايان تاكيد كرد: اقداماتي كه تاكنون ايران انجام داده است، به اندازه كافي براي اينكه نشان دهد مي خواهد راه مسالمت آميز را در پيش بگيرد، كافي بوده است.