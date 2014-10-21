جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه (قیمت‌ها به تومان) نوع سکه قیمت بازار سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940000 سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 939500 نیم سکه 473000 ربع سکه 268500 گرمی 173000 هر گرم طلای 18 عیار 96200 نوع ارز دلار 3228 یورو 4145 پوند 5220 درهم 884

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز سه شنبه در بازار 940 هزار تومان، طرح قدیم 939 هزار و 500 تومان، نیم سکه 473 هزارتومان، ربع سکه 268 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1252 دلار است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3228 تومان، هر یورو را 4145 تومان، هر پوند را 5220 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.