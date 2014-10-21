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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز سه شنبه در بازار 940 هزار تومان، طرح قدیم 939 هزار و 500 تومان، نیم سکه 473 هزارتومان، ربع سکه 268 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1252 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3228 تومان، هر یورو را 4145 تومان، هر پوند را 5220 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 939500
نیم سکه 473000
ربع سکه 268500
گرمی 173000
هر گرم طلای 18 عیار 96200
نوع ارز  
دلار 3228
یورو 4145
پوند 5220
درهم 884

 

 

 

 
کد مطلب 2393452

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