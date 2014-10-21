به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز سه شنبه در بازار 940 هزار تومان، طرح قدیم 939 هزار و 500 تومان، نیم سکه 473 هزارتومان، ربع سکه 268 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1252 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3228 تومان، هر یورو را 4145 تومان، هر پوند را 5220 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1252 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3228 تومان، هر یورو را 4145 تومان، هر پوند را 5220 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز در سهشنبه
(قیمتها به تومان)
|نوع سکه
|قیمت بازار
|سکهتمامطرحجدید
|940000
|سکهتمامطرحقدیم
|939500
|نیم سکه
|473000
|ربع سکه
|268500
|گرمی
|173000
|هر گرم طلای 18 عیار
|96200
|نوع ارز
|دلار
|3228
|یورو
|4145
|پوند
|5220
|درهم
|884
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