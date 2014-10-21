برگزاری بزرگداشت شهدا سبب حفظ فرهنگ عاشورایی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر امروز در کنگره ملی دو هزار و 500 شهید و 86 سردار نجف ‌آباد با اشاره به اینکه بهترین تداوم راه شهدا بزرگداشت آنهاست، و قرآن فرموده که شهدا زنده هستند و نزد خداوند رزق می‌گیرند، اظهار داشت: شهیدان زیباترین آیه هستی و مظهر حسن‌های الهی هستند و پس از پایان جنگ و خاموشی گلوله‌ها، آنها امروز برای عطرآگین کردن فضای جامعه، از خاک بیرون می‌آیند و جامعه را عطر خاصی می‌بخشند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین ارزش یعنی هویت اسلامی را به ما بیاموزند و بار دیگر ارزش‌ها را در جامعه یادآوری کنند تا همه دوباره به ریسمان الهی اعتصام بخشیده و در راستای پیروی از ولایت فقیه حرکت کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان ادامه داد: سپاه پاسداران در راستای تداوم حماسه‌آفرینی‌ها، این کنگره را برای حدود دو هزار و 500 شهید نجف‌آباد برگزار کرده تا تجدید میثاقی با این شهدا داشته باشد.

وی بیان داشت: دیدار هیئت امنای کنگره با رهبر معظم انقلاب و کسب تدابیر ایشان از دیگر برنامه‌های این کنگره بود که رهبری، نکات مهمی را در این خصوص گوشزد فرمودند.

سلیمانی افزود: برگزاری بزرگداشت‌های این چنینی در راستای تداوم فرامین انقلاب اسلامی، از مهم‌ترین فعالیت‌های این مراسم به شمار می‌رود چراکه اینگونه برنامه ها سبب آشنایی نسل‌های بعدی با ارزش‌های دفاع مقدس شده و تفکر عاشورایی حفظ خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهیدان مظهر حسن های الهی هستند و برای عطرآگین کردن فضای جامعه از خاک بیرون می آیند، اظهار داشت: شهدا هویت اسلامی که جزو مهمترین ارزش های ما است را به جامعه می آموزند تا به ریسمان الهی چنگ زده و همگی از ولایت فقیه تبعیت کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان تصریح داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا در سطح شهرستان، تألیف 43 عنوان کتاب، جشنواره شعر و ادبیات، احداث یادمان شهدا و نصب تمثال شهدا در سطح شهر و سرکشی از خانواده‌های شهدا از جمله فعالیت های جانبی در کنار این کنگره ملی بوده است.

به گزارش مهر، یکصد و 10 سند از آثار شهدای نجف آباد و دو هزار و 214 سرگذشت پژوهی شهدا، شش هزار و 390 مصاحبه با موضوع شهدا، جمع آوری 55 هزار عکس از شهدا، جمع آوری دو هزار و 715 نوار کاست شهدا، یک هزار و 180 فیلم شهدا، بازنگری505 خاطره شهید از جمله فعالیت هایی است که از سوی ستاد برگزاری این کنگره انجام شده است.



