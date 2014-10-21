داعش نتیجه افراطی گری و تندروی مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش در مراسم متمرکز هفته پیوند اولیا و مربیان و بهداشت روان که ظهر بعد از ظهر سه شنبه در گرگان برگزار شد، با اشاره به شعار سال تحصیلی 93 -94 "آموزش، پرورش ، یعنی تقویت زبان شکر و تکریم عملی والدین، اقامه نماز و بوسیدن دست پدر و مادر" گفت: نوع نگاه به مقوله تربیت باید جامع باشد تا این اتفاق در دانش آموز بیافتد.

وی افزود: دانش آموز باید طراز جمهوری اسلامی باشد یعنی درس خوان و عالم، اهل سیاست و منطق، دارای مهارت های زندگی و متدین باشد.

وی بیان کرد: اگر میخواهیم آینده کشور تضمین شود باید از مدرسه شروع کنیم و دانش آموزان را درست تربیت کنیم.

کفاش با تاکید بر این که باید به نسل جدید زبان سپاس و شکر را آموزش بدهیم، اضافه کرد: این نسل باید یادبگیرد اگر کسی عنایتی کرد سپاس بگویند و احترام در وجود آنها درونی شود، اگر احترام درونی شود ناخودآگاه نماز هم که سپاس از خالق است درونی می شود.

وی ضمن اشاره به این که گلستان از قدیم به وحدت اقوام مشهور بود، خاطرنشان کرد: اقوام مختلف بدون مشکل در گلستان کنار هم زندگی می کردند، این وحدت قدمت دارد و مرهون بزرگان استان شما است، همه باید تلاش کنیم با تربیت درست این حرکت ایجاد و عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: در تربیت انسان نگرش ها باید تغییر یابد، انسان هرطور ببیند فکر میکند و هر طور فکر کن عمل میکند، پیامبران هم آمدند تا نگاه و نگرش مردم را عوض کنند، نگاه به مقوله تربیت اگر جامع باشد رفتار را متفاوت میکند.

کفاش در ادامه مجموعه آموزش و پرورش و کارکنان آن را به تکه های پازل تشبیه کرد و گفت: هر کدام از ما تکه ای از یک پازل هستیم و هیچکس به دیگری برتری ندارد، اینکه خود را محور دنیا بدانیم نگاهی داعشی است که دیگر انسان ها را نمی بیند و کسی را که تمکین نمیکند سر می برد.

کفاش يادآور شد:از تربیت یک بعدی داعش و اینگونه تفکرات بیرون می آید، داعش ظهور امروز نیست بلکه نتیجه یک افراطی گری و تندروی مذهبی است.

وی ادامه داد: تفکر داعش احترام نگذاشتن به حقوق دیگران و محور دیدن خود است، شیعه و سنی ندارد و هر کسی که مقاومت کند را نابود میکند، این روند نتیجه تربیت نادرست و یک بعدی است.

کفاش تاكيد كرد: در مدارس حضور مشاور و مربی تربیتی و دیگر مربیان و معلمان لازم است چرا که اگر حضور نداشته باشند پازل تربیتی درست نمیشود و پازلی ناقص را در جلوی دیدگان خود داریم.

وی افزود: رفتار معلم در مدرسه تربیتی است، در تربیت علمی و فناورانه دانش آموز نقش دارد، این نوع نگاه به تربیت هرجا جاری باشد موفق است و هنر مربی و معلم این است که همه مواردی چون علم، دین، ورزش و احترام به بزرگان را در کنار هم داشته باشد چرا که غیر از این با تربیتی یک بعدی مواجهیم.

کفاش اذعان کرد: آینده جامعه به انسان های متعادل نیاز دارد ، از هر چیزی به اندازه باید در تربیت نقش داشته باشد ، تربیت دینی تربیت صادقانه است، دین مصنوعی فرد را به لجاجت نمی کشاند تا بخاطر خدا آدم بکشند، دین و مذهب مستمر و معقول است ، تندی و کندی در دین و مذهب راه ندارد.

وی با اشاره به هفته بهداشت روان اضافه کرد: احترام به پرچم، علم آموزی و درس خواندن اگر خوب اجرا شود از بهداشت روان است ، روح انسان به علم گرایش دارد و تظاهر ضد مدیریت انسانی است، عجله در مدیریت راهی ندارد و باید با ثبر مدیریت کرد.

کفاش خاطر نشان کرد: تعلیم و تربیت تخصصی است و اندازه و میزانش مهم است، مدرسه را باید مجموعه ببینیم و طبق یک مجموعه مدیریت شود.

وی افزود: سند و چشم انداز باید آرمانی باشد و به سمت این آرمان حرکت کنیم، رشد دانش آموز باید همه جانبه باشد.