مقابله با توطئه های دشمن باید از طریق جنگ نرم صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌ هاشم ظهر سه شنبه در گردهمایی سه روزه آمران به معروف و نهی از منکر یگانهای ارتش بیان کرد: یکی ار موثرترین شیوه های مقابله با دشمن استفاده ازجنگ نرم است که باید نسبت به این موضوع تمامی اقشار جامعه را آگاه سازیم.

وی بابیان اینکه جنگ نرم آرام و بی‌سر و صدا آمده و از راه‌ های مختلف وارد زندگی خانواده ها شده، افزود: مدگرایی، ترویج فساد و فحشا، اختلاف افکنی بین شیعه و سنی، اختلاف افکنی بین قومیت‌های ایرانی و... به میهن آسیب می‌زند که باید با اطلاع رسانی بیشتر جامعه را نسبت به این موضوع حساس کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: خانواده ها مهمترین نقش در ایفای اجرای جنگ نرم و همچنین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را دارند از این رو تلاش داریم با برگزاری همایش های منطقه ای آمران امر به معروف و نهی از منکر را در بین خانواده های نیروی ارتش جمهوری اسلامی برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: عقیده داریم خانواده ها تحکیم باورهای اعتقادی در هر جامعه هستند وچنانچه این پایه های اعتقادی جامعه را محکم و آگاه کنیم اهداف دشمن نقش بر آب خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به نهمین همایش آمران امر به معروف و نهی از منکر منطقه ای ارتش گفت: تلاش است با آموزش های مختلفی که در این همایش ها توسط کارشناسان ارائه می شود گامی در جهت رشد و بالندگی جامعه هدفمان برداشته شود.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به ابعاد بین المللی جنگ تحمیلی تصریح کرد: در حال حاضر حرکت‌های بزرگ مسلمانان در دنیا برگرفته از صدور فرهنگ انقلاب اسلامی و تلاش رزمندگان اسلام است، در این رابطه هم اینک یک جنگ پیچیده‌تر از جنگ نظامی به سراغمان آمده که آن جنگ نرم بوده و باید هوشیاری خود را حفظ کنیم.

در ادامه رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز گفت: خوشبختانه فرضیه امر به معروف و نهی از منکر موضوعی است که در تمامی ابعاد جامعه مورد توجه اقشار جمعه قرار دارد و همه خود را در اجرای این امر مسئول می دانند.

حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی با تاکیدبر اینکه هیچ فردی خود را مسئول اجرای اشتباهات دیگری نمی داند وامر به معروف ونهی از منکر جایگاهی ندارد، افزود: در مقابل این موضوع در یک نظام دینی سرنوشت افراد به یک دیگر گره خورده و همه خود را در قبال افراد مسئول می دانند.

وی ادامه داد: اسلام نسبت به فریضه امر به معروف ونهی از منکر توصیه های اکیدی به این موضوع کرده که بیانگر ان است که امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح امر به معروف و نهی از منکر را اقدامی پسندیده دانست و افزود: این فریضه پسندیده باید در تمامی مراحل زندگی مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده ارشد منطقه‌ نظامی فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: خوشبختانه مسئله اجرای امر به معروف ونهی از منکر در نیروهای نظامی ارتش استان فارس امری مهم و مورد توجه است.

امیر حسین محمدی با اشاره به امر خداوند بر انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر گفت: اول بايد معروف را در جامعه، معروف كنيم و بعد امر كنيم بايد براي مردم توضيح و شرح دهيم. در عصر و دنياي ما راهي جز اقناع نداريم، بايد نسل جوان را اقناع كنيم.

این مقام نظامی بیان کرد: امر به معروف و نهي از منكر از بزرگترين وظايف اجتماعي است كه بايد در جامعه جاری بشود زیرا اين فريضه بزرگترين وظيفه اجتماعي ما است.



امیر محمدی یا دآور شد: امر به‌ معروف يعني امر به عمل صالح و آنچه شايسته است و نهي از منكر يعنی ايستادگی و مقاومت در برابر هر آنچه كه به ضرر جامعه و مردم است.