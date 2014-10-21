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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

امین:

هم سویی رعایت قانون در زنجان وضعیت مطلوبی دارد

هم سویی رعایت قانون در زنجان وضعیت مطلوبی دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: شهردار زنجان، گفت: هم سویی رعایت قانون در استان زنجان روند رو به رشدی دارد و بسیار مطلوب می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود، خوشبختانه مردم استان زنجان مردمی قانون مدار هستند و در حال حاضر مردم استان در رعایت قانون عملکرد خوبی دارند.

وی نبود پارکینگ را مشکل مهم استان زنجان  کردو گفت: با اجرایی شدن این پروژه معضل ترافیک در استان حل می شود.

شهردار زنجان، با اشاره به اینکه با احداث این پارکینگ مشکل ترافیک در استان حل می شود گفت: در این راستا شهرداری با بخش خصوصی برنامه ریزی لازم برای اجرایی شدن این پروژه را در دستور کاریی خود دارند.

امین گفت: در سه نقطه  زنجان مکان یابی  نظری و فنی انجام گرفته است  و دراستان تمهیداتی انجام گرفته تا جذابیت داخل شهر حفظ شود و ساختمانهای تجاری و پزشکی به خارج از تدوه شهرها سوق داده شود.

وی در ادامه یاد آورشد: با محقق شدن این اقدامات مشکل ترافیکی در استان بسیار حل خواهد شد و مردم آرامش روحی و روانی در خصوص کاهش ترافیک را خواهند داشت.

کد مطلب 2393516

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