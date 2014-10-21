هدف سال آینده دولت صادرات 20 میلیارد دلار خدمات مهندسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو در دومین همایش بزرگ خدمات فنی و مهندسی استان گلستان که ظهر سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت خدمات فنی و مهندسی به قدری است که در شش ماه ابتدای سال بالغ بر 5 میلیارد دلار صادرات این خدمات از کشور بوده است و رشد 13 درصدی را در این زمینه شاهد بوده ایم.

وی افزود: در این خصوص در کشور شرکت های زبده و بزرگی داریم و به دنبال این هستیم که این صنعت نوپا در استان شکل بگیرد، ما کشورهایی در همسایگی خود داریم که در حال بازسازی هستند و می توانیم خدمات خود را به آنها ارائه دهیم.

قوانلو بیان کرد: یکی دیگر از موارد اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی تاثیر زیاد آن بر روابط سیاسی کشور است و ما تاکنون به کشورهایی که این خدمات را صادر کردیم روابط سیاسی بهتری نیز داشته ایم.

وی تصریح کرد: حضور تجار و بازرگانان ما در کشورهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی می تواند در با توجه به سابقه ای که این تجار در این کشورها دارند می تواند کمک بسیار بزرگی برای صادرکنندگان این خدمات از استان باشد.

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان افزود: با توجه به این که ارتباطات در این کشورها حرف اول را در دریافت پروزه ها می زند مهندسان ما می توانند از راهنمایی تجار و بازرگانان ما در این خصوص استفاده کنند.

نیم درصد صادرات استان به توسعه تجارت خارجی اختصاص دارد

معاون استاندار گلستان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه در سال گذشته کمتر از نیم درصد منابع استان به بخش توسعه صادرات تجارت خارجی اختصاص داشته است و این قصه غم انگیزی است .

علی مرگدری تصریح کرد: تلاش ما این است که در شش ماه سال جاری 19 درصد ظرفیت صادرات را افزایش دهیم ولی این ظرفیت کافی نیست و باید برای توسعه تجارت خارجی دروازه های کشور را به روی جهان باز کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر 150 هزار تن ظرفیت گوشت سفید داریم که بدون سرمایه گذاری جدید قابل انجام است و تا 250 هزار تن هم می توانیم ظرفیت گوشت سفید را در استان ارتقا دهیم چون بسترهای آن آماده است.

مرگدری تصریح کرد: آمارهای رسمی نشان از رشد 4 و شش درصدی در حوزه اقتصاد را نشان می دهد و رویکرد ما نیز این است که خدمت گذار بخش غیر دولتی باشیم.

نگاه اجتماعی به سرمایه گذار در استان مناسب نیست

وی با بیان این که نگاه اجتماعی به سرمایه گذار در استان مناسب نیست گفت: این نگاه اجتماعی نامناسب باید تغییر کند و ما درصدد هستیم که بسترهای سرمایه گذاری را نیز در استان آماده کنیم .

مرگدری با انتقاد از روند طولانی صدور مجوزها در بخش سرمایه گذاری تصریح کرد: ما در استان پروژه های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران تعریف می کنیم و ظرف 45 روز با ادارات مرتبط جلسات مختلف را تشکیل می دهیم و بعد از این که به این جمع بندی رسیدیم که این کار قابلیت شکل گیری دارد، آن را انجام می دهیم .