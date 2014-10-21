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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

خشتگر در گفتگو با مهر:

اعضای باند سرقت منازل در شهرستان میانه شناسایی و دستگیر شدند

اعضای باند سرقت منازل در شهرستان میانه شناسایی و دستگیر شدند

میانه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان میانه از انهدام باند سرقت منازل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد خشتگر سه شنبه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وصول شکایت های متعد د مردمی مبنی بر سرقت از منازل در شهرستان میانه، موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت و تحقیقات و اقدامات انتظامی لازم در این خصوص انجام شد.

وی در تشریح این خبر خاطر نشان شد: پس از تحقیقات تخصصی و انجام عملیات پلیسی، باند سرقت منازل شناسایی و 2 نفر در این زمینه دستگیر شدند که این متهمان در بازجویی های صورت گرفته به 22 فقره سرقت منزل اعتراف کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در بخش پایانی این گفتگو با اشاره به دستگیری و تحویل سه نفر دیگر به مقامات قضایی به عنوان مال خران این پرونده، از شهروندان خواست نسبت به نرده کشی بالای درب و دیوار منازل خود برای جلوگیری از بروز چنین سرقت هایی اقدام نموده و در صورت مشاهده موارد مشکوک را به پلیس 110 گزارش کنند.

کد مطلب 2393519

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