ابلاغ ویژه دادستان کل کشور به دادستان عمومی اصفهان برای رسیدگی به پرونده اسیدپاشی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسرویوفا، ظهر امروز در جمع بانوان استانداری اصفهان و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در پی وقایع روزهای اخیر در خصوص اسیدپاشی به بانوان در اصفهان اظهار داشت: موضوع اسیدپاشی در اصفهان در روزهای اخیر سبب نگرانی برخی از خانوادهها در این شهر شده است که این امر یک عمل غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر دینی است.
وی با اشاره به اینکه اسید پاشی یک اقدام خلاف اصول همه ارزشهای انسانی است و هیچکس نسبت به این اقدام زشت در برخورد کردن کوتاه نمیآید و ساکت نمینشیند، ادامه داد: دستگاه قضایی استان نسبت به این قضیه با تمام قربانیان این حادثه اظهار همدردی میکند و به محض اطلاع از این اقدام زشت کارگروه ویژهای با ریاست دادستان عمومی و انقلاب استان در استان تشکیل داده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه امید داریم با اقدامات بسیار خوبی که در این کارگروه شکل گرفته با سرعت به نتیجه برسیم، گفت: نیروهای امنیتی و انتظامی در این کارگروه حضور فعال دارند و قرار است تا رسیدن به نتیجه نهایی و شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان، این کارگروه با ریاست دادستان عمومی و انقلاب هر روز در دادگستری و راس ساعت مشخص تشکیل و دستورات لازم در این کارگروه به افسران پرونده که موضوع را بررسی میکنند، برسد.
وی با بیان اینکه برخی به این شایعات دامن میزنند و عنوان میکنند که قربانیان افراد خاص یا دارای پوشش خاص هستند که این شایعات مورد تایید نیست و اتفاقا یکی از قربانیان از خانواده کاملا مذهبی و پدرش نیز سوابق جبهه دارند و این که عنوان میشود از افراد بیحجاب انتخاب شدهاند، مورد تایید دادگستری نیست.
خسروی وفا با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از شبکههای وابسته به رسانههای غربی به دنبال نشان دادن فضایی ملتهب از جامعه هستند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع از طرف دادستان کل کشور برای دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان ابلاغی ویژه صادر شده است که با جدیت کامل تمام وقت را مصروف این پرونده کنند تا به نتیجه نهایی برسند.
وی با بیان اینکه بنده این اطمینان را میدهم که نیروهای انتظامی، امنیتی و دادگستری به وظیفه خود عمل کرده و اصلا جای نگرانی وجود ندارد، اظهار داشت: به همت نیروی انتظامی و اطلاعاتی، وضعیت امنیت در استان و کشور از بسیاری از کشورها که مدعی حقوق بشر هستند، بهتر است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: فضای سنگین تبلیغاتی را علیه نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی و دادگستری که وجود دارد را ناجوانمردانه میدانیم.
وی با بیان اینکه همراه با جدیت کامل با تلاش شبانهروزی این موضوع را دنبال و به محض دستگیری متهم یا متهمان این امر اطلاعرسانی خواهد شد، ادامه داد: بهترین قضات را مامور رسیدگی به این پرونده کردهایم تا متهم یا متهمان در اختیار دادگستری قرار بگیرند و در کوتاهترین زمان رسیدگی حکم قاطعی صادر شود.
خسروی وفا با بیان اینکه این قول را میدهم که دادگستری اصفهان با برنامهریزی دقیقی که هماکنون دارد به محض اینکه متهمان شناسایی شوند و در اختیار قرار بگیرند، برخورد قاطع و بدون اغماض برای آنها صادر می شود، گفت: متهم یا متهمان را به اشد مجازات محکوم خواهند شد و به صورت علنی نتیجه آن به اطلاع مردم اصفهان خواهد رسید.
همچنین در ابتدای این دیدار مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به اینکه هم اکنون در اصفهان احساس ناامنی به وجود آمده و انتظار میرود تمامی دستگاهها،نهادها و بخصوص دستگاههای نظامی، انتظامی و قضایی باید ورود پیدا کنند تا این احساس امنیت برگردد، اظهار داشت: رسانهها نیز در این بین نقش بسیار مهمی دارند چراکه برخی از دشمنان و رسانههای داخلی و خارجی و نیز سایتها غیر مغرضانه به این موضوع دامن زدند که انتظار میرود دستگاه قضا با قدرت وارد و اجازه شایعات مجدد را ندهد.
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