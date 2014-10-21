اعزام نیروهای پیشمرگه به کوبانی در روزهای آتی

به گزارش خبرگزاری مهر، "هلکورد حکمت" سخنگوی وزارت پیشمرگه کردستان عراق در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اعلام کرد که وزارت پیشمرگه در شرایط کنونی در حال اجرای طرحهای خود در زمینه اعزام نیرو به کوبانی در آینده ای نزدیک است.

وی افزود: تحقق این امر کاملا به صدور فرمان از سوی "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق بستگی دارد.

حکمت در ادامه تاکید کرد که کردستان عراق تا این لحظه هیچ نیرویی را به کوبانی اعزام نکرده است.

شایان ذکر است دولت ترکیه اخیرا با عبور پیشمرگه ها از مرز این کشور به منظور ورود به کوبانی و جنگ با داعش در این شهر موافقت کرده است.