باید در مقابل حمایت نظام سلطه از تروریسم ایستاد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي قاسم جعفري در نطق میان دستور با اشاره به حمایت رسوای نظام سلطه از تروریست در عمل و اعلام ائتلاف ضد داعش گفت: حمایت رسوای نظام سلطه از تروریست در عمل و اعلام ائتلاف تبلیغات ضد داعش و در عوض تلاشی در جهت شکست جبهه مقاومت می طلبد که با اراده ایمان و حکمت راهبری راهیان رهبری معظم و با الگوگیری از معارف قرآنی و الهی در برابر آن ایستاد.
وي افزود: حکام مفلوک عربستان مصداق بارزان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلو اعزه اهلها اذله صدور حکم اعدام عالم مجاهد نمر النمر و نیز ورود عربستان در قمار کاهش قیمت نفت مصداق بارز یاری ظالم و دشمن به مظلوم است.
جعفري ادامه داد: کاهش قیمت نفت می طلبد هم هزینه های جاری را کاهش دهیم و هم بودجه 94 را منطقی تنظیم کنیم و اقتصاد مقاومتی را عملی کنیم
اين نماينده مجلس گفت: در خصوص مذاکرات هسته ای به تیم عزیز مذاکره کننده عرض می کنم و لا تنهوا و لا تحزنوا و انتم الا علوف ان کنتم مومنین. مبادا با استراتژی توافق که بهتر از بیتوافقی است منافع و مصالح ملت نادیده گرفته شود تنها مستظهر به خداوند مومنین و ملت نجیب و مقاوم می باشید، پس بر جاده ترسیم شده رهبری معظم مقاومت کنید.
وي ادامه داد: پذیرش بی سابقه بیش از 12 هزار دانشجو دکتری در دانشگاه آزاد به رغم نبود هیات علمی کافی، زیرساختهای آزمایشگاهی، کارگاهی و تحقیقاتی یک خطر غیرقابل جبران است.
جعفري گفت: واگذاری مدارس دولتی تحت عناوینی چون بسته از مدارس غیر دولتی به بخش خصوصی آنهم در محرومترین مناطق و نیز عدم رفع دغدغه فرهنگیان عزیز در مقوله نظام رتبه بندی معلمان، بیمه تکمیلی و طلایی مدارس تخریبی و بازسازی شده ، عدم تامین گرمایش مطمئن مدارس عزل و نصب های به دور از منطق و تشکیل ستاد واره تبلیغات انتخاباتی از چالش های آموزش و پرورش است.
وي افزود: افزایش سهمیه مناطق محروم از ماده 180 به شرطی خوب است که موجبات سوق دادن تمام نیازهای مردم عزیز از سوی مسئولان توام با افزایش انتظارات به جانب نمایندگان و در نتیجه بازی با آبروی مجلس و نمایندگان اتفاق نیفتد.
جعفري ادامه داد: ترویج شوهای تبلیغاتی نظیر عنوان مجهول اسیدپاشی زنجیرهای همزمان با بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر میتواند معنادار باشد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: حمایت رسوای نظام سلطه از تروریسم در عمل و اعلام ائتلاف تبلیغات ضد داعش و در عوض تلاش در جهت شکست جبهه مقاومت میطلبد که با اراده ایمان و حکمت راهبری رهبری معظم و با الگوگیری از معارف قرآنی و الهی در برابر آن ایستاد.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي قاسم جعفري در نطق میان دستور با اشاره به حمایت رسوای نظام سلطه از تروریست در عمل و اعلام ائتلاف ضد داعش گفت: حمایت رسوای نظام سلطه از تروریست در عمل و اعلام ائتلاف تبلیغات ضد داعش و در عوض تلاشی در جهت شکست جبهه مقاومت می طلبد که با اراده ایمان و حکمت راهبری راهیان رهبری معظم و با الگوگیری از معارف قرآنی و الهی در برابر آن ایستاد.
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