دستگیری جاسوسان در بوشهر/ کمک به توسعه سرمایه گذاری ماموریت وزارت اطلاعات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی ظهر امروز در نشست شورای اداری استان بوشهر گفت: کشورهای استکباری در هر کشوری از آدم‌ها و نیروهای همان جا علیه منافع و امنیت ملی آنجا استفاده می‌کنند که این امر در کشورهای عراق، سوریه و افغانستان نیز انجام شده است.



وی با بیان اینکه امروز نقش دستگاههای اطلاعاتی بسیار تعیین کننده است، گفت: استان بوشهر نیز به دلیل همجواری با برخی کشورهایی که مطامع امنیتی و اطلاعاتی نسبت به این خطه از میهن اسلامی دارند از حساسیت بالایی برخوردار است.



وزیر اطلاعات افزود: امروز دوران نبرد سرویس‌های اطلاعاتی است و سرویس‌ها با هم برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود تعامل دارند.



علوی با اشاره به اینکه سیستم قانونی بدون رهبری صالح و شایسته ناقص است افزود: امنیتی که خداوند برقرار می‌کند هدفمند و یک وسیله و ابزاری برای تحقق فرهنگ صحیح الهی ، عبودیت و بندگی است.



وزیر اطلاعات گفت: وقتی یک امنیت برای حاکمیت فرهنگ عبودیت است باید یک تلاش امنیتی فرهنگ محور باشد.



وی افزود: تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مانند دیگر سرویس‌های اطلاعاتی دیگر کشورها عمل کند چرا که ماموریت‌های این وزارتخانه در چارچوب شرع، قانون و اخلاق نمود پیدا می‌کند.



علوی تصریح کرد: امنیتی که برای فرهنگ بندگی، اجرای احکام اسلامی و حاکم شدن ارزش‌های دینی در جامعه است نمی‌تواند از راهکارغیراسلامی باشد برهمین اساس وزارت اطلاعات ماموریت‌های خود را بر محور شرع، اخلاق و قانون قرار داده است.



وزیر اطلاعات با بیان اینکه امنیت حق مردم مسلمان است گفت: خداوند متعال در صدر ایجاد کنندگان امنیت در جامعه است و امنیت یک نعمت خدادادی بستر ساز رشد و تعالی فرهنگ و اقتصاد در سرزمین هاست.



علوی لازمه تحقق شعار سال مقام معظم رهبری را درپرتو امنیت دانست و افزود: رسالت حکومت اسلامی برقراری امنیت است همانطورکه خداوند برای بندگانش امنیت ایجاد کرده است.



وی با گرامیداشت سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات گفت: ثمره 30 سال تجربه عملکرد اطلاعاتی این وزارتخانه ایجاد آرامش در جامعه است طوریکه هیچ کس در کشور احساس ناامنی نمی‌کند، طلبه در حوزه ، استاد در دانشگاه، فعال اقتصادی در عرصه اقتصاد و فعال فرهنگی با آرامش و امنیت فعالیت خود را انجام می‌دهند.



وزیر اطلاعات یادآورشد: این وزارتخانه در تعامل با سایر نیروهای مسلح ، دستگاههای قضایی و اجرایی در تحقق استقرار امنیت پایدار ، بالنده و پویا که خود زمینه ساز شکوفایی سایر زمینه هاست عملکردی موفق دارد.



وی بیان کرد: این وزارتخانه تلاش می‌کند فضای مناسبی را برای سرمایه گذاران ، افزایش تولید ملی ، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و برقراری امنیت در همه ابعاد فراهم کند.



علوی با قدردانی از تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان بوشهر گفت: در استان بوشهر با هوشیاری این عزیزان تحرکات سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه رصد، و عناصری که می‌خواستند برای بیگانگان کار تجسسی را انجام دهند شناسایی و به دست عدالت سپرده شده است.



وزیر اطلاعات با بیان اینکه استان بوشهر در همه ابعاد نقش تعیین کننده‌ای در کشور دارد افزود: این استان به عنوان قطب اقتصادی، صنعتی، نظامی، تجاری و هسته‌ای کشور است که جایگاه خاصی به آن در عرصه ملی داده است.



وی با تسلیت درگذشت آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: تمام زندگانی این عالم ربانی، اسلامی ، اخلاقی و تجلی عملی به احکام و معارف اسلامی بود .



علوی با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل سابق اطلاعات استان بوشهر و با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر دستگاهی است گفت: وزارت اطلاعات برای مسئولیت مدیریتی خود در استان‌ها به سبب یرخورداری از نیروهای توانمند و مسلط به امور، برای تامین مدیران رده‌های عالی و میانی از نیروهای مومن، متخصص، متعهد و ولایت مدار خود استفاده می‌کند.



در این آیین از تلاش‌های چهارساله مدیرکل اطلاعات استان بوشهر تجلیل و مدیر کل جدید به اعضای شورای اداری این استان معرفی شد.